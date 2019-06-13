Глава МВД Британии подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа

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Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в эфире BBC Radio 4 заявил, что подписал запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Глава МВД Британии подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа
  • Reuters
  • © Toby Melville

«Он заслуженно находится за решёткой. Из США есть запрос на экстрадицию, который завтра поступит в суд, но вчера я подписал ордер об экстрадиции и сертифицировал его», — цитирует The Guardian министра.

Ранее The Washington Post, ссылаясь на американского чиновника, писала, что США направили Великобритании официальный запрос об экстрадиции Ассанжа. 

Как отмечали в WikiLeaks, Минюст США может предъявить новое обвинение в отношении Ассанжа. 

3 июня шведский суд отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks. 

Видеоагентство Ruptly опубликовало эксклюзивное видео с Джулианом Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш. 

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