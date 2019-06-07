Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало эксклюзивное видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится журналист.

На записи видно, как Ассанж разговаривает с другим заключённым, также показывается сама тюрьма.

Как уточняет Ruptly, видео было снято сокамерником. Предполагается, что ролик был записан до того, как Ассанжа перевели в больничное крыло тюрьмы.

Ранее в WikiLeaks сообщили, что Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Как отмечали в организации, его здоровье «значительно ухудшилось после семи лет пребывания в эквадорском посольстве».

11 апреля Ассанж был задержан на территории посольства Эквадора в Лондоне. Ruptly опубликовало видео задержания журналиста.

Как писала газета The Guardian, британские СМИ ожидали задержания Ассанжа с 5 апреля, однако решив, что в ближайшее время он не покинет здание посольства Эквадора, упустили этот момент.

В итоге им пришлось покупать право на трансляцию у Ruptly, которому удалось получить мировой эксклюзив.