Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме

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Видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало эксклюзивное видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится журналист.

На записи видно, как Ассанж разговаривает с другим заключённым, также показывается сама тюрьма.

Как уточняет Ruptly, видео было снято сокамерником. Предполагается, что ролик был записан до того, как Ассанжа перевели в больничное крыло тюрьмы.

Ранее в WikiLeaks сообщили, что Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Как отмечали в организации, его здоровье «значительно ухудшилось после семи лет пребывания в эквадорском посольстве». 

11 апреля Ассанж был задержан на территории посольства Эквадора в Лондоне. Ruptly опубликовало видео задержания журналиста. 

Как писала газета The Guardian, британские СМИ ожидали задержания Ассанжа с 5 апреля, однако решив, что в ближайшее время он не покинет здание посольства Эквадора, упустили этот момент.

В итоге им пришлось покупать право на трансляцию у Ruptly, которому удалось получить мировой эксклюзив.

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