Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме
На записи видно, как Ассанж разговаривает с другим заключённым, также показывается сама тюрьма.
Как уточняет Ruptly, видео было снято сокамерником. Предполагается, что ролик был записан до того, как Ассанжа перевели в больничное крыло тюрьмы.
Ранее в WikiLeaks сообщили, что Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Как отмечали в организации, его здоровье «значительно ухудшилось после семи лет пребывания в эквадорском посольстве».
11 апреля Ассанж был задержан на территории посольства Эквадора в Лондоне. Ruptly опубликовало видео задержания журналиста.
Как писала газета The Guardian, британские СМИ ожидали задержания Ассанжа с 5 апреля, однако решив, что в ближайшее время он не покинет здание посольства Эквадора, упустили этот момент.
В итоге им пришлось покупать право на трансляцию у Ruptly, которому удалось получить мировой эксклюзив.