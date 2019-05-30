В WikiLeaks сообщили о госпитализации Ассанжа

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Организация WikiLeaks сообщила в своём микроблоге в Twitter, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании.

«WikiLeaks серьёзно обеспокоен состоянием здоровья нашего основателя, Джулиана Ассанжа, который был переведён в медицинское отделение тюрьмы Белмарш», — говорится в тексте.

В организации отметили, что «здоровье Ассанжа уже значительно ухудшилось после семи лет пребывания в эквадорском посольстве в условиях, несовместимых с базовыми правами человека».

Ранее сообщалось, что Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа, который в настоящее время содержится в британской тюрьме Белмарш.

Речь идёт о нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту — в сговоре с целью компьютерного взлома. В общей сложности Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы.

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