В WikiLeaks сообщили о госпитализации Ассанжа

Организация WikiLeaks сообщила в своём микроблоге в Twitter, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании.

«WikiLeaks серьёзно обеспокоен состоянием здоровья нашего основателя, Джулиана Ассанжа, который был переведён в медицинское отделение тюрьмы Белмарш», — говорится в тексте.

WikiLeaks has grave concerns about the state of health of our publisher, Julian Assange, who has been moved to the health ward of Belmarsh prison. - See full statement: pic.twitter.com/HnZVks4kWj — WikiLeaks (@wikileaks) 29 мая 2019 г.

В организации отметили, что «здоровье Ассанжа уже значительно ухудшилось после семи лет пребывания в эквадорском посольстве в условиях, несовместимых с базовыми правами человека».

Ранее сообщалось, что Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа, который в настоящее время содержится в британской тюрьме Белмарш.

Речь идёт о нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту — в сговоре с целью компьютерного взлома. В общей сложности Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы.