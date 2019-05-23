AFP: Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа

Министерство юстиции Соединённых Штатов выдвинуло 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передаёт AFP.

#BREAKING US announces 17 new charges against WikiLeaks' Assange pic.twitter.com/Wv89lF5hh0 — AFP news agency (@AFP) 23 мая 2019 г.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом США об экстрадиции.

В настоящее время журналист находится под арестом.

7 мая главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон и американская актриса Памела Андерсон посетили Джулиана Ассанжа в британской тюрьме Белмарш.