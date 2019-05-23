AFP: Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа

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Министерство юстиции Соединённых Штатов выдвинуло 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передаёт AFP.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом США об экстрадиции.

В настоящее время журналист находится под арестом.

7 мая главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон и американская актриса Памела Андерсон посетили Джулиана Ассанжа в британской тюрьме Белмарш.

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