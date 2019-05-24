В WikiLeaks прокомментировали обвинения Минюста США в адрес Ассанжа

Организация WikiLeaks прокомментировала новые обвинения Минюста США в адрес Джулиана Ассанжа.

«Это безумие. Конец журналистской деятельности в области национальной безопасности и первой поправке (к Конституции США. — RT)», — говорится в сообщении в Twitter.

This is madness. It is the end of national security journalism and the first amendment. https://t.co/wlhsmsenFw — WikiLeaks (@wikileaks) 23 мая 2019 г.

Первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова и печати в стране.

Ранее сообщалось, что Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа, который в настоящее время содержится в британской тюрьме Белмарш.

Речь идёт о нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту — в сговоре с целью компьютерного взлома. В общей сложности Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы.

Подробнее — в материале RT.