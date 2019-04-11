The Guardian: британские СМИ упустили момент задержания Ассанжа

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Британские СМИ ожидали задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с 5 апреля, однако, решив, что в ближайшее время он не покинет здание посольства Эквадора, упустили этот момент, пишет The Guardian. В итоге им пришлось покупать право на трансляцию у видеоагентства RT Ruptly, которому удалось получить мировой эксклюзив.
The Guardian: британские СМИ упустили момент задержания Ассанжа
  • © Ruptly

«Британские телеканалы попали в неловкую ситуацию: освещая событие, произошедшее у них под носом, в центре Лондона, они вынуждены использовать кадры новостной организации, работающей при поддержке российского правительства», — говорится в материале.

По словам источников в британских вещательных компаниях, с 5 апреля существовала некая договорённость, согласно которой телеканалы BBC, ITN и Sky News по очереди будут выставлять камеру перед посольством и делиться любым полученным видеоматериалом.

Однако в выходные редакторы пришли к выводу, что в ближайшее время Ассанж здания не покинет, и от договорённости отказались, пишет газета. В результате они упустили возможность запечатлеть ключевой момент.

«Сейчас они (Ruptly) получили мировой эксклюзив. Предоставление лицензии на использование видеоматериала по всему миру может принести немалые деньги», — отмечается в статье.

Подробнее — на ИноТВ.

11 апреля Ассанж был задержан на территории посольства Эквадора в Лондоне.

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