The Guardian: британские СМИ упустили момент задержания Ассанжа
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«Британские телеканалы попали в неловкую ситуацию: освещая событие, произошедшее у них под носом, в центре Лондона, они вынуждены использовать кадры новостной организации, работающей при поддержке российского правительства», — говорится в материале.
По словам источников в британских вещательных компаниях, с 5 апреля существовала некая договорённость, согласно которой телеканалы BBC, ITN и Sky News по очереди будут выставлять камеру перед посольством и делиться любым полученным видеоматериалом.
Однако в выходные редакторы пришли к выводу, что в ближайшее время Ассанж здания не покинет, и от договорённости отказались, пишет газета. В результате они упустили возможность запечатлеть ключевой момент.
«Сейчас они (Ruptly) получили мировой эксклюзив. Предоставление лицензии на использование видеоматериала по всему миру может принести немалые деньги», — отмечается в статье.
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11 апреля Ассанж был задержан на территории посольства Эквадора в Лондоне.