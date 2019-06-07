WikiLeaks заявила о подготовке в США нового обвинения против Ассанжа

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Министерство юстиции США может предъявить новое обвинение в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявили в организации.

«Министерство юстиции Соединённых Штатов готовится предъявить новое, заменяющее предыдущее обвинение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа до истечения срока, отведённого на рассмотрение запроса о его экстрадиции 14 июня», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter организации.

По данным WikiLeaks, обвинение может быть предъявлено на основе показаний нанятого ФБР информатора Сигурдура Тордарсона.

Ранее стало известно о переносе слушания по делу об экстрадиции Ассанжа на 14 июня.

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