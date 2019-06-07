WikiLeaks заявила о подготовке в США нового обвинения против Ассанжа
«Министерство юстиции Соединённых Штатов готовится предъявить новое, заменяющее предыдущее обвинение против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа до истечения срока, отведённого на рассмотрение запроса о его экстрадиции 14 июня», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter организации.
По данным WikiLeaks, обвинение может быть предъявлено на основе показаний нанятого ФБР информатора Сигурдура Тордарсона.
Ранее стало известно о переносе слушания по делу об экстрадиции Ассанжа на 14 июня.