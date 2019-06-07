Слушания по делу Ассанжа перенесены на 14 июня
«Первые слушания по существу по делу об экстрадиции, первоначально назначенные на 12 июня, только что перенесены на 14 июня», — говорится в сообщении.
В WikiLeaks также уточнили, что заседание пройдёт в магистратском суде Белмарша.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала дело Ассанжа яркой иллюстрацией политики двойных стандартов.
Министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что не намерен препятствовать экстрадиции обвиняемого в США.