В МИД Британии заявили, что не будут препятствовать экстрадиции Ассанжа в США

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В МИД Британии заявили, что не будут препятствовать экстрадиции Ассанжа в США
  • Reuters

«Мы должны придерживаться нашей собственной правовой процедуры, так же как США должны следовать своим собственным правовым процедурам. Хотел бы я встать на пути Джулиана Ассанжа, который предстаёт перед правосудием? Нет, я не буду», — приводит CBS слова Ханта.

Так он ответил на вопрос журналистки, будет ли он препятствовать соответствующему запросу американского Минюста. 

По его словам, «Ассанж обвиняется в совершении нескольких очень серьёзных преступлений, которые, как утверждается, привели к гибели людей».

«Поэтому совершенно правильно, что он предстал перед правосудием, и у него нет больше причин избежать правосудия», — отметил Хант.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ. 

Для его передачи США Вашингтон должен предъявить дополнительное обвинение против основателя WikiLeaks в течение 60 дней с момента первого обвинения.

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