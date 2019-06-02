Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Указывается, что у американского правительства всё меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании, так как для его передачи США Вашингтон должен предъявить дополнительное обвинение против основателя WikiLeaks в течение 60 дней с момента первого обвинения.

Кроме того, газета подчёркивает, что прокуроры не могут предъявить новые обвинения из-за того, что это может повлечь распространение засекреченных файлов ЦРУ.

Слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа, отбывающего 50-недельный срок заключения в Великобритании, продолжатся 12 июня.

11 апреля его задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне.

23 мая Министерство юстиции Соединённых Штатов выдвинуло против Ассанжа 17 новых обвинений. Теперь ему может грозить до 175 лет тюрьмы.