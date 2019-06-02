Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
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- AFP
Указывается, что у американского правительства всё меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании, так как для его передачи США Вашингтон должен предъявить дополнительное обвинение против основателя WikiLeaks в течение 60 дней с момента первого обвинения.
Кроме того, газета подчёркивает, что прокуроры не могут предъявить новые обвинения из-за того, что это может повлечь распространение засекреченных файлов ЦРУ.
Слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа, отбывающего 50-недельный срок заключения в Великобритании, продолжатся 12 июня.
11 апреля его задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне.
23 мая Министерство юстиции Соединённых Штатов выдвинуло против Ассанжа 17 новых обвинений. Теперь ему может грозить до 175 лет тюрьмы.