Ассанж может приехать в Швецию для сотрудничества со следствием

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Пер Самуэлльссон заявил, что его подзащитный может приехать в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, так как ему нечего скрывать.

«Очень возможно, что он приедет в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, потому что ему нечего скрывать по этому делу», — приводит РИА Новости слова адвоката.

По его словам, «следующий шаг — поговорить с юристами в Великобритании, возможно, опять поехать в Великобританию и обсудить эту новую ситуацию в деле».

Ранее стало известно, что окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре Швеции в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.