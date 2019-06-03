Ассанж может приехать в Швецию для сотрудничества со следствием
- Reuters
«Очень возможно, что он приедет в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, потому что ему нечего скрывать по этому делу», — приводит РИА Новости слова адвоката.
По его словам, «следующий шаг — поговорить с юристами в Великобритании, возможно, опять поехать в Великобританию и обсудить эту новую ситуацию в деле».
Ранее стало известно, что окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре Швеции в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.