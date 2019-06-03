Ассанж может приехать в Швецию для сотрудничества со следствием

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Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Пер Самуэлльссон заявил, что его подзащитный может приехать в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, так как ему нечего скрывать.
Ассанж может приехать в Швецию для сотрудничества со следствием
  • Reuters

«Очень возможно, что он приедет в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, потому что ему нечего скрывать по этому делу», — приводит РИА Новости слова адвоката.

По его словам, «следующий шаг — поговорить с юристами в Великобритании, возможно, опять поехать в Великобританию и обсудить эту новую ситуацию в деле».

Ранее стало известно, что окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре Швеции в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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