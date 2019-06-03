Шведский суд не удовлетворил запрос прокуратуры об аресте Ассанжа
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- AFP
Как отмечается, в суде рассматривалось дело о подозрении Ассанжа в совершении преступления сексуального характера. Издание уточняет, что «содержание Ассанжа под стражей не требуется».
Ранее прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
В случае решения суда арестовать основателя WikiLeaks прокуратура была готова выдать европейский ордер на арест, подразумевающий его экстрадицию в Швецию.
Слушания по делу Ассанжа, который отбывает 50-недельный срок в Британии, продолжатся 12 июня, при этом глава британского МИД Джереми Хант заявил, что не будет препятствовать экстрадиции обвиняемого в США.