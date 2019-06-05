МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Ассанжа

Министерство иностранных дел России наблюдает за развитием событий вокруг судебного процесса над основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Вся эта история является ярчайшей иллюстрацией политики двойных стандартов, когда государства, которые так любят свысока поучать другие страны всему и во всём, что касается прав человека, вдруг начисто о них забывают, исходя из своих конъюнктурных соображений», — сказала она во время брифинга.

По её словам, преследование и арест Ассанжа нарушают базовые права и свободы конкретного человека.

«За последнее время о недопустимости нарушений прав Ассанжа заявляли Рабочая группа СПЧ по произвольным задержаниям, специальные докладчики о неприкосновенности частной жизни, по вопросу о внесудебных казнях, а также по вопросу о пытках», — отметила Захарова.

Ранее Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре Швеции в аресте Ассанжа.

Слушания по делу Ассанжа, который отбывает 50-недельный срок в Великобритании, продолжатся 12 июня, при этом глава британского МИД Джереми Хант заявил, что не будет препятствовать экстрадиции обвиняемого в США.