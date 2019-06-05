МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Ассанжа
- Reuters
Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вся эта история является ярчайшей иллюстрацией политики двойных стандартов, когда государства, которые так любят свысока поучать другие страны всему и во всём, что касается прав человека, вдруг начисто о них забывают, исходя из своих конъюнктурных соображений», — сказала она во время брифинга.
По её словам, преследование и арест Ассанжа нарушают базовые права и свободы конкретного человека.
«За последнее время о недопустимости нарушений прав Ассанжа заявляли Рабочая группа СПЧ по произвольным задержаниям, специальные докладчики о неприкосновенности частной жизни, по вопросу о внесудебных казнях, а также по вопросу о пытках», — отметила Захарова.
Ранее Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре Швеции в аресте Ассанжа.
Слушания по делу Ассанжа, который отбывает 50-недельный срок в Великобритании, продолжатся 12 июня, при этом глава британского МИД Джереми Хант заявил, что не будет препятствовать экстрадиции обвиняемого в США.