WP: США направили Британии запрос об экстрадиции Ассанжа
По словам источника, запрос был отправлен в четверг. Издание утверждает, что это «делает маловероятным» выдвижение американской стороной дальнейших обвинений против Ассанжа.
При этом договор Вашингтона и Лондона предусматривал, что запрос должен быть отправлен в течение 60 дней после ареста Ассанжа, отмечает газета. Ассанж был задержан на территории посольства Эквадора в Лондоне 11 апреля.
Согласно этому же договору, США запрещается преследовать Ассанжа по любым обвинениям, кроме тех, что указаны в запросе об экстрадиции, «если только эти действия не совершаются» после выдачи Ассанжа.
Ранее WikiLeaks заявил о подготовке в США нового обвинения против Ассанжа.