WP: США направили Британии запрос об экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции США направило британской стороне официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом информирует The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам источника, запрос был отправлен в четверг. Издание утверждает, что это «делает маловероятным» выдвижение американской стороной дальнейших обвинений против Ассанжа.

При этом договор Вашингтона и Лондона предусматривал, что запрос должен быть отправлен в течение 60 дней после ареста Ассанжа, отмечает газета. Ассанж был задержан на территории посольства Эквадора в Лондоне 11 апреля.

Согласно этому же договору, США запрещается преследовать Ассанжа по любым обвинениям, кроме тех, что указаны в запросе об экстрадиции, «если только эти действия не совершаются» после выдачи Ассанжа.

Ранее WikiLeaks заявил о подготовке в США нового обвинения против Ассанжа.