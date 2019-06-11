Главред WikiLeaks считает, что суд по делу Ассанжа может занять годы

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Суд по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может занять несколько лет, заявил главный редактор портала Кристинн Храфнссон.
Главред WikiLeaks считает, что суд по делу Ассанжа может занять годы
  • © Daniel Leal-Olivas
  • AFP

По его словам, первые прения ожидаются в течение нескольких недель или месяцев — это будет обмен заявлениями сторон.

«Борьба может занять долгое время, даже несколько лет… если дело пройдёт всю судебную систему», — цитирует Храфнссона РИА Новости.

Он подтвердил, что очередные слушания пройдут 14 июня в магистратском суде лондонского района Бромли. Как ожидается, Ассанж будет участвовать в них по видеосвязи из тюрьмы. 

Ранее WikiLeaks заявил, что Министерство юстиции США может предъявить новое обвинение Ассанжу.

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