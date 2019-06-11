Главред WikiLeaks считает, что суд по делу Ассанжа может занять годы

Суд по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может занять несколько лет, заявил главный редактор портала Кристинн Храфнссон.

По его словам, первые прения ожидаются в течение нескольких недель или месяцев — это будет обмен заявлениями сторон.

«Борьба может занять долгое время, даже несколько лет… если дело пройдёт всю судебную систему», — цитирует Храфнссона РИА Новости.

Он подтвердил, что очередные слушания пройдут 14 июня в магистратском суде лондонского района Бромли. Как ожидается, Ассанж будет участвовать в них по видеосвязи из тюрьмы.

Ранее WikiLeaks заявил, что Министерство юстиции США может предъявить новое обвинение Ассанжу.