Главред WikiLeaks считает, что суд по делу Ассанжа может занять годы
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- AFP
По его словам, первые прения ожидаются в течение нескольких недель или месяцев — это будет обмен заявлениями сторон.
«Борьба может занять долгое время, даже несколько лет… если дело пройдёт всю судебную систему», — цитирует Храфнссона РИА Новости.
Он подтвердил, что очередные слушания пройдут 14 июня в магистратском суде лондонского района Бромли. Как ожидается, Ассанж будет участвовать в них по видеосвязи из тюрьмы.
Ранее WikiLeaks заявил, что Министерство юстиции США может предъявить новое обвинение Ассанжу.