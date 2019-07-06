В СПЧ проследят за ситуацией с корреспондентом Sputnik

Совет по правам человека при президенте России проследит за ситуацией с корреспондентом Sputnik, которого не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.

«Конечно, СПЧ будет следить за этой ситуацией. Мы ожидаем, что данная ошибка будет быстро исправлена», — сказал РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Он отметил, что согласно Хельсинскому акту подобные действия «абсолютно неприемлимы», при том что документ требует от сторон оказывать поддержку иностранным корреспондентам.

«Поскольку это делается на государственном уровне, а не на общественном, то они обязаны соблюдать обязательства по хельсинским договоренностям», — подчеркнул Федотов.

Ранее организаторы Глобальной конференции по свободе прессы, проведение которой запланировано на 10—11 июля в Лондоне, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.

Там отметили, что заявка на аккредитацию не была удовлетворена в связи с причиной «рекомендация Дженни».

Кроме того, МИД Великобритании отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы. Во внешнеполитическом ведомстве телеканалу заявили: «Извините, мест нет».

Тогда ситуацию прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Нам отказали в аккредитации на «глобальную конференцию по свободе прессы», которую проводит британский МИД. Ч.Т.Д.», — написала она в Twitter.

Также последствии официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала решение британских коллег.