В Британии предупредили об угрозе новой большой игры с Россией

Глава Объединённого командования вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал чрезвычайный кабинет при правительстве (COBRA) перейти на круглогодичный режим работы из-за угрозы начала Россией новой большой игры в киберпространстве.

Об этом сообщает The Telegraph.

В частности, Сандерс призвал британское правительство активизировать все военные и гражданские ресурсы и создать постоянный национальный орган для немедленного реагирования в случае начала Россией или Китаем «новой формы большой игры на стероидах».

По его словам, угроза кибербезопасности Британии может исходить как от «враждебных» государств, так и от «практикующих насилие экстремистов».

Он также выразил мнение, что британские спецслужбы «невероятно эффективно» отреагировали на ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

В июле официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не сочинять детективные истории о деле Скрипалей.

В декабре 2018 года российский президент Владимир Путин назвал ситуацию вокруг дела Скрипалей поводом для атаки на Москву.