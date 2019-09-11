В Британии предупредили об угрозе новой большой игры с Россией
Об этом сообщает The Telegraph.
В частности, Сандерс призвал британское правительство активизировать все военные и гражданские ресурсы и создать постоянный национальный орган для немедленного реагирования в случае начала Россией или Китаем «новой формы большой игры на стероидах».
По его словам, угроза кибербезопасности Британии может исходить как от «враждебных» государств, так и от «практикующих насилие экстремистов».
Он также выразил мнение, что британские спецслужбы «невероятно эффективно» отреагировали на ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.
В июле официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не сочинять детективные истории о деле Скрипалей.
В декабре 2018 года российский президент Владимир Путин назвал ситуацию вокруг дела Скрипалей поводом для атаки на Москву.