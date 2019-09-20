«Брюссель не будет возражать»: сможет ли Шотландия добиться независимости от Великобритании и остаться в ЕС

Число приверженцев идеи независимости Шотландии растёт, как и количество призывов провести новый референдум по данному вопросу. Об этом заявила глава шотландского правительства Никола Стёрджен. Ранее первый министр сообщила, что её страна хочет в случае брексита остаться в составе ЕС. По мнению экспертов, на повторном референдуме у Шотландии есть шансы на обретение независимости. Вероятность такого сценария увеличится при брексите без сделки и усугублении политического кризиса внутри Соединённого Королевства, считают аналитики.

Количество сторонников идеи независимости Шотландии растёт, вместе с тем увеличивается и число призывов провести новый референдум по этому вопросу. Об этом 19 сентября заявила глава правительства страны Никола Стёрджен в ходе беседы с сопредседателем Шотландской партии зелёных Патриком Харви.

«Когда Шотландия получит право выбора, то сделает его в пользу независимости», — цитирует первого министра британская газета The Guardian.

Ранее глава правительства сообщила на пресс-конференции в Германии, что Шотландия намерена отделиться от Великобритании и в случае брексита остаться в составе Евросоюза.

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«Даже если Шотландия будет вынуждена выйти из состава ЕС, мы приложим максимум усилий, чтобы соответствовать европейским стандартам, что даст нам, я надеюсь, больше шансов на возвращение в ЕС в будущем», — сообщила Стёрджен.

При этом, по её словам, «в рамках существующей системы» возможности правительства Шотландии ограничены.

«В связи с чем я считаю, что будет верным шагом предложить народу Шотландии принять решение о преобразовании в независимое государство и самостоятельном присоединении к ЕС», — сказала политик.

По мнению Стёрджен, Шотландия всегда будет европейской страной и убеждённым сторонником Евросоюза.

«Не потому, что мы считаем Европейский союз идеальным и что членство в ЕС, очевидно, согласуется с нашими интересами. Наверное, самая веская причина — это то, что членство в ЕС точно отвечает ценностям нашей страны», — пояснила Стёрджен.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен

Reuters

© Russell Cheyne

С похожими идеями выступил и министр экономики Шотландии Дерек Маккей. Его заявление опубликовано на сайте шотландского правительства.

«Шотландия не голосовала за брексит, но нашей экономике приходится расплачиваться за него и нас, вероятно, ожидает продолжительный период нестабильности. А тем временем компании стараются подготовиться к приближающемуся сроку брексита в октябре в условиях растущей угрозы выхода из ЕС без сделки», — констатировал министр.

По его словам, шотландское правительство уже предпринимает шаги по сохранению рабочих мест и защите экономики от последствий брексита, «но не все их можно смягчить». По мнению министра, брексит без сделки будет иметь «катастрофические последствия» для Шотландии и может подтолкнуть страну к рецессии. И ответственность за эти негативные последствия будет лежать «исключительно на правительстве Великобритании», подчеркнул Маккей.

«Мы продолжим решительно противостоять попыткам вывести нас из ЕС вопреки нашей воле», — заявил политик.

Разменная монета

В рядах шотландских тори Стёрджен раскритиковали за поездку в Германию, где она заявила о желании Шотландии стать независимой и остаться в составе ЕС. Так, член шотландского парламента от Консервативной партии Джейми Халкро-Джонстон обвинил первого министра в том, что она не решает проблемы у себя в стране.

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«Сегодня Никола Стёрджен находится в Германии, поскольку к пятой годовщине референдума о независимости Шотландская национальная партия отчётливо поняла, что она гораздо лучше смотрится, играя на европейского зрителя, чем в парламенте, где от её правительства требуют ответить за разгорающийся скандал вокруг государственных больниц», — подчеркнул политик.

У тори не остаётся никакой другой возможности для политической борьбы, нежели просто делать громкие заявления и критиковать действующего шотландского премьера, полагает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

«Лидирующую позицию в Шотландии занимает Шотландская национальная партия, в то время как региональное отделение Консервативной партии всегда получает меньше мест, чем другие политические силы. Поэтому тори играют роль ярых оппозиционеров в шотландском парламенте, при этом не имея возможности составить реально действующую оппозицию», — пояснила эксперт в беседе с RT.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии в 2014 году

© Russell Cheyne/Reuters

По мнению Ерёминой, критика консерваторов в адрес Стёрджен и её идей будет только нарастать.

«Тори будут обращать внимание на то, что премьер Шотландии должна решать прежде всего внутренние проблемы, а не ездить в ФРГ и заявлять об отделении страны», — отметила аналитик.

Между тем для Шотландии было бы гораздо выгоднее остаться в рамках общеевропейского рынка, поскольку внутри него достаточно сильные экономические связи, считает Ерёмина.

«Для Эдинбурга отношения с ЕС стали более значимы, чем межрегиональные контакты внутри Великобритании. Это касается в том числе и вопроса получения субсидий на инновационные проекты. Шотландия получала инвестиции напрямую из Евросоюза, а не из Лондона», — заявила эксперт.

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По словам Ерёминой, шотландские власти часто именно благодаря помощи со стороны европейских фондов решали свои проблемы.

«Эти инвестиции позволили создать большое количество рабочих мест в Шотландии», — сказала аналитик.

Если Шотландии удастся остаться в составе ЕС, ей не придётся ждать от Лондона решений по финансированию, считает Ерёмина.

«Кроме того, на желание шотландцев отделиться от Британии и примкнуть к Евросоюзу влияет также и их недоверие к правящей Консервативной партии Соединённого Королевства. Жители Шотландии считают, что консерваторы традиционно гнобят их, поэтому и не рассчитывают на привилегии и преференции со стороны тори», — констатирует эксперт.

По мнению старшего научного сотрудника Центра британских исследований Института Европы РАН Киры Годованюк, выход Великобритании из Евросоюза стал разменной монетой для политиков, которые пытаются сыграть на этом и получить дополнительные очки.

«Стёрджен пытается воспользоваться неразберихой в отношениях ЕС и Великобритании, чтобы заручиться поддержкой Брюсселя и получить независимость. При этом премьер Шотландии — представитель шотландских националистов, поэтому она и стала объектом для критики со стороны тори, которые, в свою очередь, хотят укрепить свои позиции», — заявила эксперт в разговоре с RT.

На пути к референдуму

По мнению экспертов, обретение Шотландией независимости возможно будет только в случае проведения нового референдума о выходе страны из состава Соединённого Королевства.

Напомним, референдум по вопросу независимости Шотландии уже проходил в 2014 году. Тогда больше половины его участников выступили за то, чтобы сохранить союз между Эдинбургом и Лондоном. Однако правящая в регионе Шотландская национальная партия стала продвигать идею нового референдума о независимости, ссылаясь на результаты общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, согласно которым шотландцы не поддержали брексит.

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Как отмечает Наталья Ерёмина, у Шотландии «есть шансы на отделение» от Великобритании и сохранение членства в Евросоюзе.

«Если центральное британское правительство не предложит Шотландии варианты поддержки в случае брексита, то всё больше шотландцев будут поддерживать идею независимости. Уже сейчас на постоянной основе число этих людей превышает количество тех, кто хочет остаться в составе Соединённого Королевства», — заявила эксперт.

Подобное мнение разделяет и Кира Годованюк. По её словам, «шансы Шотландии обрести независимость существенно увеличатся», если брексит без сделки всё-таки произойдёт.

При этом формально Лондон попробует помешать Шотландии отделиться, однако большая часть рядовых британцев готова признать право страны на независимость, отмечает Ерёмина.

«Население Великобритании в большинстве своём осознаёт, что Шотландия только вставляет палки в колёса Соединённому Королевству, что мешает развитию страны. К тому же, если Шотландия в случае отделения сохранит производственно-экономические связи с Великобританией, это не ударит по интересам британцев», — пояснила аналитик.

Ерёмина также подчеркнула, что Брюссель не будет вмешиваться в вопрос отделения Шотландии, но при этом и не собирается препятствовать осуществлению этого процесса.

Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе

© Yves Herman/Reuters

«И если независимая Шотландия захочет оставаться частью ЕС, Брюссель не будет возражать, поскольку шотландцы внесли большой вклад в развитие европейской интеграции», — полагает эксперт.

Однако, как отмечает Кира Годованюк, Шотландии понадобится длительное время, чтобы стать самостоятельным членом Евросоюза. Кроме того, Брюссель не поддержит Шотландию, если Эдинбург проведёт референдум без одобрения британских властей, полагает аналитик.