«Сложно и непредсказуемо»: как позиция Бориса Джонсона по брекситу может повлиять на будущее Великобритании

Лишь «жёсткий» брексит поможет британскому премьеру Борису Джонсону обеспечить консерваторам парламентское большинство. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованного газетой The Telegraph. Однако аналитики считают внутриполитическую ситуацию в королевстве слишком волатильной для подобного рода прогнозов. Между тем глава правительства Соединённого Королевства заявляет, что выход из Евросоюза без сделки возможен лишь в том случае, если ЕС пойдёт на компромисс. При этом эксперты сомневаются, что Лондон и Брюссель смогут достичь каких-либо соглашений. По мнению политологов, последствия «жёсткого» брексита могут быть весьма травматичными и непредсказуемыми для обеих сторон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет завоевать парламентское большинство для Консервативной партии, которую он возглавляет, только в случае выхода страны из ЕС без сделки. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой и социологической службы ComRes, опубликованные в газете The Telegraph.

«Согласно опросу общественного мнения, на следующих выборах Борис Джонсон сумеет обеспечить (для Консервативной партии. — RT) большинство в палате общин только в том случае, если выборы состоятся после выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем», — отмечается в публикации.

Уточняется, что «жёсткий» сценарий «развода» Лондона и Брюсселя может обеспечить консерваторам преимущество в семь процентных пунктов над лейбористами, а также лишить поддержки Партию брексита.

«В случае любого другого развития событий, в том числе проведения выборов до даты брексита, продления крайнего срока или выхода из состава ЕС на условиях, сходных с теми, которые согласовала Тереза Мэй, Консервативная партия не сумеет завоевать большинство», — констатирует издание.

Напомним, что британские власти уже определили сроки выхода из Евросоюза. Как заявил в конце июля министр по вопросам брексита Стивен Баркли, это случится 31 октября вне зависимости от того, будут ли достигнуты предварительные двусторонние соглашения с ЕС.

«Может потерпеть поражение»

Что касается зависимости политических перспектив консерваторов от того, по какому сценарию пойдёт брексит, то аналитики призывают не делать далеко идущих выводов. Как отметила в беседе с RT руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, «политическая ситуация в Великобритании сейчас крайне волатильна», поэтому говорить о политическом будущем Консервативной партии преждевременно.

«Большее значение тут имеет расстановка сил в парламенте. Накануне прошли дополнительные выборы в палату общин в избирательном округе Уэльса Брекон и Рэдноршир, который раньше возглавлял консерватор. В результате голосования победил представитель оппозиционной Партии либеральных демократов. Таким образом, эта политическая сила увеличила свою фракцию до 13 человек, а правительственное большинство в парламенте снизилось», — подчеркнула Ананьева.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

AFP

© JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT

Она также добавила, что теперь консерваторы обладают минимальным преимуществом в парламенте, всего в один голос.

«Результаты этих дополнительных выборов показывают, что если во фракции консерваторов в парламенте окажутся хотя бы два депутата, которые проголосуют против правительства, то оно может потерпеть поражение, продвигая свои законопроекты», — спрогнозировала Ананьева.

Консервативная партия находится у власти в Великобритании уже более девяти лет. В результате досрочных выборов 2017 года консерваторы лишились прямого парламентского большинства в палате общин. Однако тори удалось заключить политический альянс с Демократической юнионистской партией.

«Не изменит своё решение»

Новый глава британского правительства — лидер Консервативной партии Борис Джонсон — на днях подчеркнул, что избежать «жёсткого» брексита можно будет только в том случае, если Европейский союз предложит какие-то компромиссные варианты сделки.

По его словам, в случае, если Брюссель и Лондон не смогут прийти к консенсусу, Великобритания «должна быть готова к выходу без сделки». При этом он заявил, что её действия во многом будут зависеть от решения Евросоюза.

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Напомним, что за несколько дней до этого заявления глава правительства Великобритании пообещал заключить новое соглашение по брекситу и сформировать партнёрство с европейскими государствами.

«Мы выполним обещания, данные парламентом народу: выйти из ЕС к 31 октября... И мы заключим новую сделку, улучшенную сделку, которая увеличит возможности после брексита и позволит нам создать новое партнёрство с остальной Европой, основанное на свободной торговле и общей поддержке», — сказал Джонсон в своей речи по случаю вступления в должность.

В свою очередь, Европейский союз выступил против этой инициативы главы британского кабмина, назвав требования политика недопустимыми. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на письмо главного переговорщика ЕС по брекситу Мишеля Барнье к дипломатам государств Европейского союза. В документе заявления Джонсона охарактеризованы как «воинственные». Кроме того, Барнье обвинил британского премьер-министра в попытке «оказать давление на единство 27 стран ЕС».

«Вариант без сделки никогда не станет выбором ЕС, но мы должны быть готовы ко всем сценариям», — отмечается в письме.

Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье

Reuters

© Francois Lenoir

В свою очередь, ряд аналитиков полагают, что Евросоюз не будет предлагать Лондону компромиссное решение.

«Брюссель уже выразил свой протест на заявление Джонсона о заключении новой сделки с объединением и не изменит своё решение», — сказал в беседе с RT заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Иной точки зрения придерживается Елена Ананьева. По её мнению, несмотря на то, что Европейский союз отказывается менять соглашение, он готов пойти на уступки по второй части пакета договорённостей с Лондоном.

«Политическая декларация касается будущих отношений ЕС и Британии, но она не имеет юридической обязывающей силы», — пояснила аналитик в беседе с RT.

«Трудоёмкая процедура»

Накануне министр финансов Соединённого Королевства Саджид Джавид заявил, что его ведомство выделит дополнительно более £2 млрд на выход Великобритании из ЕС без сделки, добавив, что страна таким образом «усиливает подготовку» к этому варианту развития событий.

Однако эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на принимаемые меры, «жёсткий» брексит будет иметь крайне негативные последствия как для Великобритании, так и для Евросоюза. При этом стороны не смогут спрогнозировать все вероятные аспекты «развода», уверены аналитики.

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид

Reuters

© Matt Dunham/Pool

«В первое время обеим сторонам придётся в этой ситуации крайне непросто. Обещания Вашингтона помочь Лондону нельзя воспринимать всерьёз, поскольку Соединённым Штатам хватает и своих проблем. Рассчитывать на то, что президент США Дональд Трамп как-то решит проблему брексита для британской стороны, не приходится», — говорит Владимир Швейцер.

По его словам, процесс выхода Великобритании из ЕС будет проходить достаточно «сложно и непредсказуемо».

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«Когда британцы голосовали за брексит, далеко не все осознавали, насколько это трудоёмкая процедура. Разрубить европейскую экономику одним махом невозможно, поскольку в рамках неё страны сильно взаимосвязаны», — пояснил Швейцер в интервью RT.

Такую точку зрения разделяет и Елена Ананьева. По её словам, в результате «жёсткого» брексита будут нарушены сотни соглашений, заключённых ранее между Лондоном и Брюсселем.

«В такой ситуации стороны вряд ли быстро договорятся — на восстановление разорванных связей уйдёт как минимум несколько месяцев», — отмечает Ананьева.

Эксперт напомнила, что «Британия имеет дефицит торгового баланса с ЕС».

«Поэтому королевство решило переориентироваться на другие страны, которые не входят в объединение. Однако даже при таком раскладе Лондон очень нескоро сможет восстановиться после «жёсткого» брексита», — заключила Ананьева.