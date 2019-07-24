Джонсон пообещал добиться нового соглашения по брекситу

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал заключить новое соглашение о выходе страны из Европейского союза, а также создать новое партнёрство со странами ЕС.
Джонсон пообещал добиться нового соглашения по брекситу
  • © Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы выполним обещания, данные парламентом народу, выйти из ЕС к 31 октября... И мы заключим новую сделку, улучшенную сделку, которая увеличит возможности после брексита и позволит нам создать новое партнёрство с остальной Европой, основанное на свободной торговле и общей поддержке», — сказал Джонсон во время выступления по случаю вступления в должность премьер-министра.

Ранее лидер Шотландии Никола Стёрджен предостерегла Джонсона от брексита без сделки.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила избрание Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.

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