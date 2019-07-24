Эксперт оценила избрание Джонсона на пост премьера Британии

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Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила избрание Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.
Эксперт оценила избрание Джонсона на пост премьера Британии
  • Reuters

«У Джонсона репутация человека экстравагантного и эпатажного», — заявила она.

По её словам, послужной список нового премьера говорит о том, что резких перемен политики в отношении России не предвидится. Как прогнозирует Ананьева, приоритетом для Джонсона станет брексит.

«С другой стороны, внешняя политика Великобритании находится в достаточно большой зависимости от Вашингтона, и в этом отношении, конечно, посмотрим, что Джонсон и Трамп будут решать и как договариваться», — считает эксперт.

Как добавила Ананьева, в Британии развязали такую кампанию против России, что в одночасье повернуть страну к улучшению двусторонних отношений вряд ли возможно.

Ранее доцент МГИМО Николай Топорнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал избрание Джонсона.

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