Глава Шотландии предостерегла Джонсона от брексита без сделки

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Лидер Шотландии Никола Стёрджен поздравила Бориса Джонсона с избранием на пост главы консервативной партии и премьер-министра Великобритании, а также отметила, что Шотландия выступает против позиции Джонсона по выходу Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения.
Глава Шотландии предостерегла Джонсона от брексита без сделки
  • Reuters

«Поздравления Борису Джонсону с избранием на пост лидера Консервативной партии. Несмотря на наши многочисленные разногласия, я сделаю всё от меня зависящее, чтобы выработать путь сотрудничества с ним, направленный на уважение и защиту взглядов и интересов Шотландии», — написала Стёрджен в Twitter.

При этом она отметила, что брексит без сделки нанёс бы катастрофический ущерб Шотландии, и добавила, что шотландские власти будут этому препятствовать.

Ранее стало известно, что бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран новым лидером Консервативной партии и британским премьером.

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