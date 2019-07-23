Глава Шотландии предостерегла Джонсона от брексита без сделки

Лидер Шотландии Никола Стёрджен поздравила Бориса Джонсона с избранием на пост главы консервативной партии и премьер-министра Великобритании, а также отметила, что Шотландия выступает против позиции Джонсона по выходу Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения.

«Поздравления Борису Джонсону с избранием на пост лидера Консервативной партии. Несмотря на наши многочисленные разногласия, я сделаю всё от меня зависящее, чтобы выработать путь сотрудничества с ним, направленный на уважение и защиту взглядов и интересов Шотландии», — написала Стёрджен в Twitter.

При этом она отметила, что брексит без сделки нанёс бы катастрофический ущерб Шотландии, и добавила, что шотландские власти будут этому препятствовать.

Ранее стало известно, что бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран новым лидером Консервативной партии и британским премьером.