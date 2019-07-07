«Популярен из-за своих амбиций»: почему британцы хотят видеть Бориса Джонсона на посту премьер-министра

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост главы Консервативной партии и правительства. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, согласно которым за него готовы проголосовать 74% однопартийцев. Как считают эксперты, в случае избрания его политическое перспективы будут зависеть от того, как он решит проблему «развода» с Евросоюзом. Сам Джонсон заявляет, что намерен добиться выхода Великобритании из ЕС к 31 октября с соглашением об условиях или без него. Однако ряд депутатов во главе с министром финансов Филипом Хэммондом намерены блокировать в парламенте любую попытку «жёсткого» брексита.

Британский политик Борис Джонсон имеет наибольшие шансы на победу в борьбе за пост главы Консервативной партии, которая контролирует большинство в палате общин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного накануне социологической службой YouGov по заказу газеты The Times, согласно которым за Джонсона готовы проголосовать 74% однопартийцев.

Напомним, 6 июля в Великобритании начался заключительный этап выборов главы консерваторов. На финальном этапе голосования рядовые члены партии должны по почте отдать свой голос за одного из двух предложенных парламентариями-консерваторами кандидатов. Ими стали бывший и действующий главы МИД страны — Борис Джонсон и Джереми Хант.

Имя победителя избирательной гонки будет объявлено 23 июля. Кроме того, уже на следующий день новый лидер тори, в соответствии с местным законодательством, автоматически станет и премьер-министром Великобритании.

В июне во время выступления перед парламентариями Джонсон пообещал, что Великобритания выйдет из Евросоюза точно в установленный срок — к 31 октября 2019 года. Согласно данным того же опроса YouGov, почти 90% членов Консервативной партии рассчитывают на то, что, став премьером, он договорится о выходе из ЕС без каких-либо условий.

Сам бывший министр иностранных дел к такому сценарию готов. По его словам, королевство покинет Евросоюз в намеченную дату, вне зависимости от того, с соглашением об условиях брексита или без него.

Однако, по данным британской прессы, подобный вариант может быть заблокирован в парламенте. Группа депутатов от Консервативной партии во главе с министром финансов Филипом Хаммондом готовится помешать Джонсону в том случае, если он попробует вывести страну из ЕС без сделки об условиях выхода, сообщает газета The Independent. Как пишет издание, эта внутрипартийная оппозиция допускает проведение «референдума последнего слова», то есть второго общенародного волеизъявления о том, готова ли страна выходить из Союза и на каких условиях.

Напомним, что первый плебисцит по этому вопросу состоялся в Великобритании в июне 2016 года. Тогда большинство подданных проголосовали за выход страны из ЕС.

Существование «заговора» против Джонсона в Консервативной партии The Independent косвенно подтвердил ряд политиков.

«Разумеется, коллеги сообща работают над тем, чтобы не допустить несогласованного выхода без сделки. На наш взгляд, все, кто преследуют такую цель, работают в наилучших интересах нашей страны», — сказал в интервью газете бывший министр юстиции, консерватор Филип Ли.

Напомним, 7 июня Тереза Мэй объявила об уходе с поста лидера консерваторов. Она остаётся временно исполняющим обязанности премьер-министра до избрания нового главы партии. Причиной ухода политик назвала провал всех попыток согласовать в парламенте условия сделки по выходу Великобритании из Евросоюза.

Проблема брексита

Эксперты считают, что политическое будущее Джонсона зависит от того, насколько успешно он сможет решить проблему брексита.

«Он популярен из-за своих амбиций. Джонсон активно поддерживает свой имидж энергичного деятеля, способного продвигать неординарные идеи и вдохнуть новую жизнь в Консервативную партию», — отмечает в беседе с RT доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

Избиратели Консервативной партии Великобритании

AFP

© Oli SCARFF

Британские подданные поддерживают этого политика ещё и по той причине, что он является последовательным сторонником брексита, полагает эксперт.

«Джонсон всегда говорил, что ЕС не способствует процветанию страны и является ловушкой для британцев. Он делал ставку на расширенное сотрудничество с США. На руку Джонсону было и то, что ему удалось установить доверительные отношения с Дональдом Трампом. В глазах многих представителей Консервативной партии это безусловный плюс», — подчёркивает Ерёмина.

В свою очередь, старший преподаватель РГГУ Вадим Трухачёв выразил в беседе с RT мнение, что популярность Джонсона рухнет, если ему не удастся завершить процесс выхода Великобритании из Евросоюза и дело дойдёт до второго референдума. Политик это понимает, поэтому в случае назначения главой правительства он будет говорить с ЕС жёстче и напористее, чем Мэй, полагает эксперт.

«Возможно, Джонсону удастся провести брексит на своих условиях, то есть без уплаты отступных за выход, которые хочет получить ЕС. Сейчас в Евросоюзе сменилось руководство, пришли не слишком опытные люди в международных делах. У Джонсона, с его напором, есть шанс чего-то добиться. Но добьётся он не слишком многого», — пояснил Трухачёв.

В частности, аналитики считают, что Евросоюз не пойдёт на уступки по вопросу Северной Ирландии. В случае брексита между этой территорией и входящей в ЕС Республикой Ирландия должна быть создана полноценная граница, со взиманием таможенных пошлин со всех товаров. Однако против отгораживания от Ирландии выступает подавляющее большинство североирландцев и значительная часть жителей других регионов Великобритании. При это Брюссель готов пойти навстречу и наделить Северную Ирландию особым статусом. Однако такой вариант не устраивает многих в Лондоне, так как, по их словам, обособляет этот регион внутри королевства.

«Борис Джонсон будет решать вопрос о границе достаточно жёстко. Балансировать тут не удастся, придётся делать выбор. Думаю, он поступит так, как это выгодно британцам, а не жителям Северной Ирландии или ЕС», — полагает Ерёмина.

Последний премьер-министр?

Для российско-британских отношений победа Джонсона не сулит каких-либо существенных перемен, уверены эксперты.

«В Великобритании сложно найти среди ведущих политиков хоть кого-то, кто хорошо относится к России. Джонсон в данном случае не является исключением. Я бы сказал, что он относится к России с большим подозрением и показательной враждебностью», — считает Трухачёв.

Заседание Палаты общин

Reuters

© UK Parliament/Jessica Taylor/Handout

По мнению Ерёминой, иногда российская тема используется в качестве громоотвода в британской политике.

«Россию очень удобно критиковать, на этом набираешь очки», — отмечает эксперт.

Поэтому, вне зависимости от позиции премьер-министра, на политическое сближение Великобритании и России не стоит рассчитывать, подчёркивает Ерёмина. Как полагает эксперт, нужно внимательно присмотреться к личности Джонсона вместо того, чтобы ожидать «оттепели» в отношениях между двумя странами.

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«Этот политик намерен долго оставаться у власти, и его избирают с этой целью», — считает Ерёмина.

Трухачёв, в свою очередь, охарактеризовал Джонсона как человека, который, несмотря на некоторую эксцентричность, готов использовать любой предоставляемый ему шанс, чтобы решить поставленные задачи.

«Я думаю, что Джонсон — не лучший выбор, который может быть. Но таковы реалии страны. Британцы устали от серых личностей и бюрократов, им захотелось кого-то более яркого. Ярче Джонсона, с его склонностью к показным выходкам, трудно себе придумать», — полагает эксперт.

Вместе с тем сейчас его политическое будущее зависит от брексита. Если Борису Джонсону не удастся решить данный вопрос, то это повлечёт серьёзные последствия для него лично, всей страны и Европы, предупреждает Трухачёв. При этом эксперт допускает и такой сценарий развития событий, как обретение Шотландией независимости и её вступление в ЕС.