«Скептически настроены к России»: как обновление руководства ЕС может повлиять на политику Брюсселя

После долгих дискуссий руководство стран ЕС выбрало претендентов на четыре ключевые позиции в руководстве Евросоюза: глав Еврокомиссии, Европейского совета, европейской дипломатии, а также директора Европейского центрального банка. На пост главы ЕК утвердили министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен, которая ранее призывала вести переговоры с Россией «с позиции силы». По мнению экспертов, при новом руководстве на серьёзные позитивные изменения в отношениях Брюсселя и Москвы рассчитывать не приходится.

Согласно европейскому законодательству, после избрания нового состава Европарламента должно обновиться всё руководство ЕС, включая Еврокомиссию и её председателя, председателя Евросовета, главу Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Сейчас эти должности занимают Жан-Клод Юнкер, Марио Драги, Дональд Туск и Федерика Могерини.

Вечером 2 июня лидеры европейских стран окончательно согласовали кандидатуры их преемников. На председательство в Еврокомиссии теперь претендует нынешний министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. ЕЦБ планирует возглавить глава МВФ Кристин Лагард. Главный претендент на пост главы европейской дипломатии — и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Дональда Туска на посту председателя Евросовета должен сменить бывший премьер Бельгии Шарль Мишель.

Для окончательного утверждения большинства этих кандидатов, за исключением Шарля Мишеля, который приступит к выполнению своих обязанностей 1 декабря, последнее слово должен сказать Европарламент.

Именно представительный орган ЕС должен формально выбрать нового главу Еврокомиссии. От него, в свою очередь, зависит окончательное утверждение главы дипломатической структуры ЕС. Наконец Кристин Лагард сможет возглавить ЕЦБ лишь после консультаций Европейского совета с европарламентариями и членами Совета управляющих ЕЦБ. Все эти европейские чиновники должны вступить в свои должности 1 ноября текущего года. Соответственно, до этого времени должны пройти и все процедуры по их назначению.

Традиционно после согласования кандидатов на уровне глав государств и правительств ЕС проблем с их утверждением в дальнейшем не возникает. Однако, как отметил в разговоре с RT доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули, в этот раз в процессе назначения ключевых чиновников ЕС «есть некий элемент неожиданности».

«Изначально баллотировались совершенно другие люди. И те кандидаты, которых сейчас предлагают главы стран ЕС, с одной стороны, согласованы (и это упрощает процедуру их прохождения), с другой — это некий отход от принципа, когда кандидаты на занятие высших должностей в ЕС выдвигаются парламентскими фракциями», — заявил в беседе с RT Тэвдой-Бурмули.

Выход из тупика

Согласование нового руководства органов исполнительной власти ЕС произошло после продолжительных и напряжённых консультаций. Главным камнем преткновения стала кандидатура будущего главы Еврокомиссии.

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Долгое время фаворитом считался представитель блока консервативных европейский партий — «Европейской народной партии» (ЕНП) немец Манфред Вебер. Жан-Клод Юнкер заявлял, что именно его хотел бы видеть в качестве преемника. На стороне Вебера была поддержка ЕНП как крупнейшей фракции в Европарламенте и доверие канцлера Германии Ангелы Меркель.

Однако фигура Вебера, который должен был стать первым немцем в истории, занявшим этот пост, вызывала противодействие со стороны других европейских лидеров, прежде всего президента Франции Эммануэля Макрона. Сам французский президент заявлял, что речь ни в коем случае не идёт о франко-немецкой вражде и даже риторически предлагал возглавить Еврокомиссию Ангеле Меркель. В Германии ему не верили, а представитель блока Меркель ХДС-ХСС в Европарламенте Даниэль Каспари прямо обвинил в антинемецкой позиции. Против Вебера выступил и венгерский премьер Виктор Орбан, так как представитель ЕПП критиковал его партию Fidesz.

По данным немецких СМИ, на саммите G20 в Осаке представители стран ЕС, входящих в «двадцатку», договорились не номинировать Вебера, после чего переговоры зашли на новый круг. Эммануэль Макрон выдвинул три кандидатуры на пост главы Еврокомиссии: главного переговорщика от ЕС по брекситу француза Мишеля Барнье, представителя второй по величине фракции в Европарламенте «Европейских социалистов и демократов» нидерландца Франса Тиммерманса и датчанку Маргрет Вестер — еврокомиссара по вопросам конкуренции. Однако ни один из них не получил необходимой поддержки европейских лидеров.

Экстренный саммит ЕС 30 июня, на котором лидеры должны были прийти к компромиссу, завершился безрезультатно. Лишь через два дня главы государств и правительств объединённой Европы пришли к согласию, отдав пост председателя главного исполнительного органа ЕС представительнице Германии.

«Кандидатура фон дер Ляйен очень удачная. С одной стороны, она представляет ту же Германию, что и Вебер, с другой стороны, она — женщина — это самый важный момент, который сразу склоняет в пользу этой кандидатуры очень многих либералов в Европарламенте», — считает Александр Тэвдой-Бурмули.

По словам эксперта, несмотря на наличие разногласий, способность европейских лидеров найти компромисс в лице фон дер Ляйен показала, «что они смогут в кризисном режиме принимать довольно быстрые решения».

Родом из Брюсселя

Если Европейский парламент подтвердит назначение Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии, она станет первой немкой и первой женщиной на этом посту.

Урсула фон дер Ляйен

Reuters

© Ralph Orlowski

Немецкое оборонное ведомство она возглавляет с 2013 года, а в правительстве Меркель работает с 2005-го — дольше всех остальных нынешних членов кабинета министров. Как отмечает Deutsche Welle, канцлер ценит фон дер Ляйен за лояльность, хотя результаты её работы подвергаются резкой критике за удручающее состояние вооружённых сил и распространение праворадикальных настроений в бундесвере.

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По словам Александра Тэвдоя-Бурмули, формально позиции Германии в ЕС усилятся. С другой стороны, француженка Лагард на посту директора ЕЦБ и представитель франкоязычной общины Бельгии Шарль Мишель уравновешивают представителей Германии в европейском руководстве, отмечает эксперт.

«Даже когда немцы не возглавляли Еврокомиссию, а это длилось десятилетия, вес Германии был существенен и без всякого поста главы Еврокомиссии, — считает Тэвдой-Бурмули. — Скорее всего, кандидатура фон дер Ляйен — это номинальный реверанс в сторону Германии, крайне важный для немецкого руководства. ФРГ сейчас находится не в лучшей форме в силу внутриполитических осложнений».

Однако, по словам ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН Александра Камкина, Урсула фон дер Ляйен как председатель Еврокомиссии выгодна и Франции, так как традиционно выступает за франко-германское сотрудничество. Так, она родилась и первые 13 лет жизни прожила она в Брюсселе — её отец работал в Еврокомиссии. Французским фон дер Ляйен владеет как родным.

«Фон дер Ляйен — это фигура, отражающая политический класс единой Европы, который превращается в правящую касту, — считает Александр Камкин. — Она олицетворяет собой вектор развития Евросоюза в сторону супергосударства, Соединённых Штатов Европы. Эту позицию разделяет глобалистски настроенная элита ЕС и еврочиновники».

Отношение к России

Как отмечают эксперты, единственный кандидат на должность главы Еврокомиссии на посту министра обороны ФРГ выступала за активное сотрудничество оборонных проектов ЕС с НАТО и укрепление трансатлантических связей с США. Это делает её и удобной для Североатлантического альянса, где её хорошо знают, и США. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что с нетерпением ждёт начала работы с новым руководством Евросоюза.

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В 2018 году фон дер Ляйен заявила о необходимости вести с Россией диалог с жёстких позиций. В ответ министр обороны Сергей Шойгу предложил «спросить у дедушек: каково это — разговаривать с Россией с позиции силы».

Антироссийскими высказываниями отличился и главный претендент на пост главы европейской дипломатии. В мае и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель в интервью изданию Periodico назвал Россию «старым врагом». После этого инцидента посла Испании в Москве вызвали в российский МИД. Позже Боррелю пришлось заявлять, что его «не так поняли».

Бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, избранный главой Европейского совета, не замечен в резонансных антироссийских высказываниях, как, впрочем, и в пророссийских тоже. В январе 2018 года находился с визитом в России. Позже вместе с лидерами многих других стран ЕС по требованию Великобритании выслал российских дипломатов из-за дела Скрипалей. В декабре прошлого года подал в отставку с поста премьер-министра Бельгии, после того как подписание им пакта ООН по миграции привело к развалу правящей коалиции. По словам Дональда Туска, именно такой лидер сможет обеспечить единство ЕС.

Активной антироссийской позиции не занимает и присутствовавшая в прошлом году на Петербургском экономическом форуме Кристин Лагард. Однако её новая должность — не политическая, и, как отмечают эксперты, у неё будет мало шансов повлиять на отношения Европы и России.

По словам Александра Тэвдоя-Бурмули, сейчас европейские политики не настроены конфликтовать с Москвой, а жёсткие заявления — скорее элемент риторики. Даже в скандальном высказывании фон дер Ляйен о диалоге с Россией «с позиции силы», речь всё-таки шла о диалоге, поясняет эксперт.

«Россия для ЕС сейчас — не главный приоритет, они занимаются внутренними делами, у них огромные проблемы, с Китаем, с Америкой. А Россия для них — беспокоящая сила, и как с ней действовать непонятно», — считает Тэвдой-Бурмули.

В свою очередь Александр Камкин полагает, что при новом руководстве ЕС Москве, нужно быть готовой к «достаточно продолжительным и порой изматывающим дискуссиям, возможно очередным нелепым обвинениям в духе Терезы Мэй».

«Улучшения во взаимопонимании России и ЕС ожидать точно не стоит. По-прежнему в Евросоюзе правят бал силы, настроенные скептически к нашей стране. И диалог будет представлен с достаточно жёстких позиций, насколько хватит задора у фон дер Ляйен», — считает политолог.