«Упор на собственные интересы»: почему немецкий бизнес не поддерживает антироссийскую политику Берлина

Антироссийские санкции сохранятся до тех пор, пока не будут устранены причины их введения. Об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. При этом он подчеркнул, что Москва и Берлин сотрудничают в отраслях, которые не попадают под ограничения. Между тем глава немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер и экс-министр юстиции ФРГ Ханс-Йохен Фогель поддержали углубление политико-экономических связей с Россией. Эксперты отмечают, что недовольство санкциями среди представителей немецкого истеблишмента и бизнеса показывает, что ограничительные меры не отвечают экономическим интересам Берлина.

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер на своей странице в Twitter заявил, что антироссийские ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока существуют причины, по которым их ввели.

«Правительство Германии неоднократно заявляло о том, что санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока сохраняются причины, по которым они были введены», — подчеркнул Альтмайер.

Министр также добавил, что вновь проинформировал об этом российских коллег в ходе Петербургского международного экономического форума. При этом он подчеркнул, что Москва и Берлин продолжают взаимодействовать в отраслях, свободных от санкционных ограничений.

Напомним, санкционные ограничения против Москвы ЕС ввёл в 2014 году из-за событий на Украине, а также ситуации вокруг воссоединения Крыма с РФ. После этого Брюссель не раз расширял ограничительные санкции и продлевал срок их действия. В результате было заморожено взаимодействие сторон по вопросу безвизового режима, а также базового соглашения о сотрудничестве. Кроме того, ЕС запретил въезд на свою территорию ряду российских должностных лиц и представителей бизнеса и заморозил их активы. Против РФ были применены санкции также в торговой, финансовой и военной областях.

«В рамках блоковой дисциплины»

Как отмечают аналитики, заявления германского политика о необходимости продолжать санкционнное давление на Москву стоит расценивать в первую очередь с учётом внутриполитической ситуации в Евросоюзе.

«Сейчас достаточно чувствительный момент для правящего кабинета Германии в связи с результатами выборов в Европарламент и переназначением высших должностных лиц», — считает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.

При этом аналитик полагает, что, несмотря на политическую конъюнктуру, немецкая сторона будет осуществлять сотрудничество с Россией, применив прагматичный подход.

Глава Министерства экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер

Reuters

© Benoit Tessier

«Сфера для практического взаимодействия РФ и Германии достаточно широка, и немецкий бизнес будет строго следить за соблюдением своих интересов. Большие компании в России останутся надолго, никто не собирается ничего сворачивать, и министру придётся это учитывать. Но он также будет вынужден соблюдать евроатлантическую дисциплину», — пояснил Воронов.

По его мнению, текущая кооперация между РФ и ФРГ ограничена в том числе из-за давления Вашингтона на Берлин по вопросу антироссийских санкций.

«Германия не будет бороться и идти на баррикады ради того, чтобы снять ограничения против Москвы, потому что не хочет получать за это шишки», — считает Воронов.

В то же время, уверен эксперт, санкции против России в первую очередь отражаются на немецкой экономике.

«В основном страдает мелкий и средний бизнес, а крупный прочно обосновался, у него больше возможностей обойти политические препоны», — сказал эксперт.

Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, Берлину мешает «принцип альянса».

«Однако Альтмайер как грамотный дипломат ссылается на то, что будет действовать в рамках блоковой дисциплины НАТО», — пояснил Оленченко.

«Большие деньги и серьёзные амбиции»

Между тем среди представителей немецкого бизнеса всё чаще звучат заявления о необходимости развивать двусторонние контакты с Москвой. К этому, в частности, призывает председатель совета директоров крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер.

В интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung он поддержал реализацию проекта «Северный поток — 2» и призвал «вернуть» Россию в поле международного взаимодействия.

«Благодаря «Северному потоку — 2» предложение в конкурентоспособной энергетике увеличится», — считает Брудермюллер.

По его словам, в долгосрочной перспективе Москва станет важным геостратегическим партнёром Евросоюза.

«Когда в Европе станет холодно и быстро понадобится много природного газа, русские будут теми, кто откроет вентиль», — подчеркнул Брудермюллер.

С точки зрения немецкого топ-менеджера, российско-немецкое партнёрство отвечает всем критериям взаимовыгоды: Москва заинтересована в экспорте топлива, а Берлин нуждается в этих поставках.

«Мы рассчитываем на то, что в конце концов победит рассудок и что дело не дойдёт до санкций в отношении европейских компаний (со стороны США. — RT)», — сказал руководитель BASF.

«Мы должны сбалансировать политику и экономические требования», — уверен Брудермюллер.

Константин Воронов отмечает, что в последние годы Берлин не раз жертвовал своими экономическими интересами в угоду политическим решениям, продиктованным Вашингтоном.

«Бизнесмены вынуждены напоминать об этом чиновникам», — говорит Воронов.

Руководитель крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер

globallookpress.com

© Sepp Spiegl/imago stock&people

Сейчас в ситуации с «Северным потоком — 2» наблюдается аналогичный подход, считает эксперт.

«Этот проект, весьма выгодный немецкому бизнесу, на 85% инвестирован и на 60% построен, сейчас идёт завершающий этап. Вашингтон пытается торпедировать строительство газопровода, чтобы продавать свой сжиженный газ, который на 30% дороже. Здесь замешаны большие деньги и серьёзные амбиции», — заявил Воронов.

При этом он сомневается, что возможные санкции со стороны США против европейских компаний, задействованных в строительстве «Северного потока — 2», могут серьёзно повлиять на реализацию проекта.

«Соединённые Штаты не способны его остановить, они могут лишь оттянуть срок его ввода в эксплуатацию», — прогнозирует эксперт.

Ещё одним фактором в пользу «Северного потока — 2» стала экологичность проекта, утверждает Воронов.

«На территории Евросоюза возрастают экологические требования. Сейчас в Германии закрывают атомные энергетические станции, а возместить такой ресурс можно только газом», — пояснил Воронов.

Как отметил Владимир Оленченко, представители немецкого бизнеса далеко не впервые подчёркивают заинтересованность Германии в развитии сотрудничества с Россией и показывают, что им не нравится режим санкций.

«Упор на собственные интересы»

О том, что у Москвы и Берлина есть возможность наладить более эффективное взаимодействие на политическом уровне, говорят и немецкие политики.

Так, экс-глава Министерства юстиции Германии, бывший председатель немецкой Социал-демократической партии Германии Ханс-Йохен Фогель в интервью Rheinische Post заявил, что немецкое правительство, возглавляемое канцлером Ангелой Меркель, должно установить «более существенный диалог» с Россией.

Экс-глава Минюста Германии, бывший председатель немецкой Социал-демократической партии Ханс-Йохен Фогель

Reuters

© Thomas Peter

«Ведь не Россия расширяется на запад, а именно НАТО — на восток», — подчеркнул Фогель.

По его словам, социал-демократам ФРГ следует сделать всё возможное, чтобы кабинет министров республики выстраивал контакты с Москвой иным образом.

«Мы никогда не должны забывать всё то зло, которое мы причинили русским в 1941— 1945 годах во время нашей захватнической войны. 22 миллиона человек тогда лишились жизни», — напомнил политик.

Ранее, 17 мая, глава МИД Германии Хайко Маас выступил за то, чтобы РФ осталась в Совете Европы, и сообщил о достижении соответствующих договорённостей с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

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По словам аналитиков, сейчас в Европе распространены два диаметрально противоположных подхода к дальнейшему стратегическому развитию ЕС.

«Первый призывает продолжать евроатлантическую связку с США, а из России делать врага. Второй — альтернативный: дружить с Москвой, переходить на модель европейского центризма и больше делать упор на собственные интересы. И последний вариант становится всё популярнее, поскольку Вашингтон стал больше национально ориентированным, там укрепились силы, выступающие против международного сотрудничества в пользу изоляционизма», — констатирует Воронов.

Эксперт предположил, что в нынешней ситуации Европа, и в частности Германия, может пойти по модели, которая заключается в обмене своих технологий на российские ресурсы.

«Эта связка поможет в дальнейшем эффективно выстроить двусторонние отношения —европейские технологии в сочетании с российским ресурсами помогут ЕС создать новый фундамент для роста и развития. Кроме того, это будет своеобразным ответом США и в какой-то степени Китаю — основным торговым конкурентам Евросоюза», — резюмировал Воронов.