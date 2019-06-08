«Упор на собственные интересы»: почему немецкий бизнес не поддерживает антироссийскую политику Берлина
- Флаги Германии, России и ЕС (слева направо) на фоне Рейхстага
- © Сергей Гунеев/РИА Новости
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер на своей странице в Twitter заявил, что антироссийские ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока существуют причины, по которым их ввели.
«Правительство Германии неоднократно заявляло о том, что санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока сохраняются причины, по которым они были введены», — подчеркнул Альтмайер.
Министр также добавил, что вновь проинформировал об этом российских коллег в ходе Петербургского международного экономического форума. При этом он подчеркнул, что Москва и Берлин продолжают взаимодействовать в отраслях, свободных от санкционных ограничений.
Напомним, санкционные ограничения против Москвы ЕС ввёл в 2014 году из-за событий на Украине, а также ситуации вокруг воссоединения Крыма с РФ. После этого Брюссель не раз расширял ограничительные санкции и продлевал срок их действия. В результате было заморожено взаимодействие сторон по вопросу безвизового режима, а также базового соглашения о сотрудничестве. Кроме того, ЕС запретил въезд на свою территорию ряду российских должностных лиц и представителей бизнеса и заморозил их активы. Против РФ были применены санкции также в торговой, финансовой и военной областях.
«В рамках блоковой дисциплины»
Как отмечают аналитики, заявления германского политика о необходимости продолжать санкционнное давление на Москву стоит расценивать в первую очередь с учётом внутриполитической ситуации в Евросоюзе.
«Сейчас достаточно чувствительный момент для правящего кабинета Германии в связи с результатами выборов в Европарламент и переназначением высших должностных лиц», — считает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.
При этом аналитик полагает, что, несмотря на политическую конъюнктуру, немецкая сторона будет осуществлять сотрудничество с Россией, применив прагматичный подход.
- Глава Министерства экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер
- Reuters
- © Benoit Tessier
«Сфера для практического взаимодействия РФ и Германии достаточно широка, и немецкий бизнес будет строго следить за соблюдением своих интересов. Большие компании в России останутся надолго, никто не собирается ничего сворачивать, и министру придётся это учитывать. Но он также будет вынужден соблюдать евроатлантическую дисциплину», — пояснил Воронов.
По его мнению, текущая кооперация между РФ и ФРГ ограничена в том числе из-за давления Вашингтона на Берлин по вопросу антироссийских санкций.
«Германия не будет бороться и идти на баррикады ради того, чтобы снять ограничения против Москвы, потому что не хочет получать за это шишки», — считает Воронов.
В то же время, уверен эксперт, санкции против России в первую очередь отражаются на немецкой экономике.
«В основном страдает мелкий и средний бизнес, а крупный прочно обосновался, у него больше возможностей обойти политические препоны», — сказал эксперт.
Как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, Берлину мешает «принцип альянса».
«Однако Альтмайер как грамотный дипломат ссылается на то, что будет действовать в рамках блоковой дисциплины НАТО», — пояснил Оленченко.
«Большие деньги и серьёзные амбиции»
Между тем среди представителей немецкого бизнеса всё чаще звучат заявления о необходимости развивать двусторонние контакты с Москвой. К этому, в частности, призывает председатель совета директоров крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер.
В интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung он поддержал реализацию проекта «Северный поток — 2» и призвал «вернуть» Россию в поле международного взаимодействия.
«Благодаря «Северному потоку — 2» предложение в конкурентоспособной энергетике увеличится», — считает Брудермюллер.
По его словам, в долгосрочной перспективе Москва станет важным геостратегическим партнёром Евросоюза.
«Когда в Европе станет холодно и быстро понадобится много природного газа, русские будут теми, кто откроет вентиль», — подчеркнул Брудермюллер.
С точки зрения немецкого топ-менеджера, российско-немецкое партнёрство отвечает всем критериям взаимовыгоды: Москва заинтересована в экспорте топлива, а Берлин нуждается в этих поставках.
«Мы рассчитываем на то, что в конце концов победит рассудок и что дело не дойдёт до санкций в отношении европейских компаний (со стороны США. — RT)», — сказал руководитель BASF.
«Мы должны сбалансировать политику и экономические требования», — уверен Брудермюллер.
Константин Воронов отмечает, что в последние годы Берлин не раз жертвовал своими экономическими интересами в угоду политическим решениям, продиктованным Вашингтоном.
«Бизнесмены вынуждены напоминать об этом чиновникам», — говорит Воронов.
- Руководитель крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер
- globallookpress.com
- © Sepp Spiegl/imago stock&people
Сейчас в ситуации с «Северным потоком — 2» наблюдается аналогичный подход, считает эксперт.
«Этот проект, весьма выгодный немецкому бизнесу, на 85% инвестирован и на 60% построен, сейчас идёт завершающий этап. Вашингтон пытается торпедировать строительство газопровода, чтобы продавать свой сжиженный газ, который на 30% дороже. Здесь замешаны большие деньги и серьёзные амбиции», — заявил Воронов.
При этом он сомневается, что возможные санкции со стороны США против европейских компаний, задействованных в строительстве «Северного потока — 2», могут серьёзно повлиять на реализацию проекта.
«Соединённые Штаты не способны его остановить, они могут лишь оттянуть срок его ввода в эксплуатацию», — прогнозирует эксперт.
Ещё одним фактором в пользу «Северного потока — 2» стала экологичность проекта, утверждает Воронов.
«На территории Евросоюза возрастают экологические требования. Сейчас в Германии закрывают атомные энергетические станции, а возместить такой ресурс можно только газом», — пояснил Воронов.
Как отметил Владимир Оленченко, представители немецкого бизнеса далеко не впервые подчёркивают заинтересованность Германии в развитии сотрудничества с Россией и показывают, что им не нравится режим санкций.
«Упор на собственные интересы»
О том, что у Москвы и Берлина есть возможность наладить более эффективное взаимодействие на политическом уровне, говорят и немецкие политики.
Так, экс-глава Министерства юстиции Германии, бывший председатель немецкой Социал-демократической партии Германии Ханс-Йохен Фогель в интервью Rheinische Post заявил, что немецкое правительство, возглавляемое канцлером Ангелой Меркель, должно установить «более существенный диалог» с Россией.
- Экс-глава Минюста Германии, бывший председатель немецкой Социал-демократической партии Ханс-Йохен Фогель
- Reuters
- © Thomas Peter
«Ведь не Россия расширяется на запад, а именно НАТО — на восток», — подчеркнул Фогель.
По его словам, социал-демократам ФРГ следует сделать всё возможное, чтобы кабинет министров республики выстраивал контакты с Москвой иным образом.
«Мы никогда не должны забывать всё то зло, которое мы причинили русским в 1941— 1945 годах во время нашей захватнической войны. 22 миллиона человек тогда лишились жизни», — напомнил политик.
Ранее, 17 мая, глава МИД Германии Хайко Маас выступил за то, чтобы РФ осталась в Совете Европы, и сообщил о достижении соответствующих договорённостей с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
По словам аналитиков, сейчас в Европе распространены два диаметрально противоположных подхода к дальнейшему стратегическому развитию ЕС.
«Первый призывает продолжать евроатлантическую связку с США, а из России делать врага. Второй — альтернативный: дружить с Москвой, переходить на модель европейского центризма и больше делать упор на собственные интересы. И последний вариант становится всё популярнее, поскольку Вашингтон стал больше национально ориентированным, там укрепились силы, выступающие против международного сотрудничества в пользу изоляционизма», — констатирует Воронов.
Эксперт предположил, что в нынешней ситуации Европа, и в частности Германия, может пойти по модели, которая заключается в обмене своих технологий на российские ресурсы.
«Эта связка поможет в дальнейшем эффективно выстроить двусторонние отношения —европейские технологии в сочетании с российским ресурсами помогут ЕС создать новый фундамент для роста и развития. Кроме того, это будет своеобразным ответом США и в какой-то степени Китаю — основным торговым конкурентам Евросоюза», — резюмировал Воронов.
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