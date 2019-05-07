«Надеемся получить до трети мест»: смогут ли евроскептики создать крупнейшую фракцию в Европейском парламенте

Евроскептики могут получить до трети мест в Европейском парламенте по итогам майских выборов. Об этом в беседе с RT заявил глава бельгийской оппозиционной Народной партии Мишель Модрикамен. Он также не исключил, что евроскептики объединятся в одну политическую силу. Как отмечают эксперты, в ЕС резко возрос уровень недоверия к Брюсселю, который не способен решить проблемы стран сообщества. В то же время европейские элиты будут препятствовать созданию подобного альянса, так как расценивают его как серьёзную угрозу своему влиянию, считают аналитики.

Евроскептики могут занять до трети мест в Европарламенте (ЕП) по итогам предстоящих выборов, заявил руководитель оппозиционной Народной партии Бельгии Мишель Модрикамен.

«Нет сомнений, что для евроскептиков важно стать доминирующей силой в Европарламенте. Мы надеемся получить там от четверти до трети мест», — отметил Модрикамен в беседе с RT.

По его словам, если раньше евроскептики были разделены на три группы в ЕП, то теперь они могут объединиться.

Напомним, что выборы в Европейский парламент пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая.

В конце марта стало известно, что евроскептики планируют заявить о формировании политического объединения перед майскими выборами в ассамблею. Об этом РИА Новости сообщил источник в депутатском корпусе Европейского парламента.

«Евроскептики в ближайшее время намерены объявить о создании политического альянса в составе фракций «Европа наций и свобод», костяк которой составляют депутаты от французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, «Европа свобод и прямой демократии», куда входят представители немецкой партии «Альтернатива для Германии», и «Европейские консерваторы и реформаторы», большинство в которой в настоящее время принадлежит британским консерваторам», — пояснил собеседник агентства.

В результате предстоящих выборов в ЕП евроскептики могут сформировать самую крупную фракцию в ассамблее, считает заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов.

«Об этом свидетельствуют и прошедшие выборы на национальном и локальном уровнях, и замеры общественного мнения. Общая победа евроскептиков более чем реальна. Вероятность того, что они получат относительное большинство, достаточно высока. Цифра в 190 мандатов, которую называет Модрикамен, вполне достижима», — отметил Шаповалов в беседе с RT.

По его словам, практически во всех европейских странах происходит значительный рост одобрения со стороны избирателей тех политических партий и отдельных политиков, которые стоят на стороне евроскептицизма.

«Сейчас уже очевидно, что они существенно увеличат своё представительство в ЕП. Кроме того, будет создана почва для того, чтобы отдельные группы этой политической силы получили возможность объединиться, создав очень мощную фракцию в рамках Европарламента», — заявил эксперт.

«Эгоистические интересы»

Как отмечают аналитики, рост евроскептицизма связан в первую очередь с тем, что Брюссель не может урегулировать миграционный и экономический кризисы.

По данным опроса общественного мнения социологической службы Eurobarometer, проведённого осенью прошлого года, 48% европейцев не доверяют институтам ЕС. Основной проблемой Европейского союза его жители считают нелегальную миграцию (40%) и рост террористической угрозы (20%).

Как заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Handelsblatt, основная проблема Евросоюза заключается в том, что европейцы утратили «коллективное либидо». По его мнению, это влияет на доверие к Брюсселю и изменение политических предпочтений европейцев.

«Мы перестали любить друг друга. Мы утратили коллективное либидо», — сказал Юнкер.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Reuters

© Francois Lenoir

Страны — члены ЕС не хотят помогать друг другу и не желают объединять свои усилия по развитию Европы, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Юнкера волнует, что в Европе нет единения, общей идеи, которая увлекла бы всех европейцев. Члены ЕС достаточно фрагментированы — ряд развитых государств цинично заявляют о том, что их не волнует судьба экономик «проблемных» стран союза», — пояснил Оленченко в разговоре с RT.

По его словам, заявление главы Еврокомиссии является также и реакцией на то, что в Европе нарастает понимание необходимости реформировать ЕС — число недовольных происходящим в Евросоюзе увеличивается.

Подобное мнение разделяет и Владимир Шаповалов. По его словам, в Европе превалирующим становится национальное начало, интересы конкретного государства, а не интересы ЕС в целом.

«Юнкер говорит о том, что общеевропейская идентичность в рамках Евросоюза, которую формируют евроинтеграторы на протяжении нескольких десятков лет, переживает серьёзный кризис. Представители разных стран учитывают исключительно свои эгоистические интересы, что вступает в противоречие с единой общеевропейской позицией. Это является базой для усиления позиций евроскептиков», — заявил Шаповалов.

По его мнению, у избирателя возникает ощущение, что истина не принадлежит исключительно партиям, выступающим за европейскую интеграцию. К ним приходит осознание, что есть альтернативные политические силы и политики, которые вполне способны занять эту нишу, уверен Шаповалов.

Угроза для европейских элит

Как отмечает Владимир Оленченко, если раньше партии евроскептиков считались маргинальными, то теперь о них уже не говорят в таком ключе, так как они значительно укрепили свои позиции. В Европе набирают всё большую популярность правые партии: «Национальное объединение» Марин Ле Пен, итальянская «Лига Севера», «Альтернатива для Германии», Австрийская партия свободы и Венгерский гражданский союз.

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«Это происходит, так как население ЕС ощутило на себе последствия ряда проблем внутри союза: нелегальной миграции, кризиса в Греции, брексита. Евроскептики и сейчас есть в Европарламенте, но они разбросаны по семи фракциям. Если Модрикамен хочет собрать их вместе и чем-то объединить, этот порыв можно охарактеризовать как интересную идею, однако вопрос в том, удастся ли ему это сделать. Есть предпосылки к тому, что кооперация евроскептиков будет происходить на базе проекта «Движение», которое объединяет европейских правых», — сообщил эксперт.

Напомним, проект «Движение», призванный объединить правые силы в Европе, основал Мишель Модрикамен. Начинание поддержал глава партии «Лига» Маттео Сальвини. В начале февраля Модрикамен в интервью Deutsche Welle заявил, что «Движение» направлено на укрепление и восстановление превосходства национальных государств.

«Мы хотим реформировать Евросоюз. Если его нельзя реформировать, этот проект нужно ликвидировать… Мы были счастливы жить внутри ЕС до тех пор, пока они (евробюрократы. — RT) не начали решать, кто должен въезжать в Европу, а кто должен выехать», — отметил политик.

Также Модрикамен рассказал о принципах, по которым другие политические силы могут присоединиться к проекту.

«Один из первых — это независимость, суверенитет национальных государств, где будет определено, кто гражданин, а кто нет. Второе — ограничение миграции. Это требование звучит по всей Европе. Третье — борьба с радикальным исламом», — констатировал он.

Руководитель оппозиционной Народной партии Бельгии Мишель Модрикамен

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© Francois Lenoir

По мнению Владимира Шаповалова, не исключено, что евроскептики не только пройдут в Европарламент, но и займут там лидирующие позиции. Однако евробюрократия приложит максимум усилий для того, чтобы попробовать разрушить коалицию.

«Потому что фактически победа евроскептиков на выборах в ЕП и их доминирование в ассамблее будет означать очень серьёзную угрозу консенсусу европейских элит. Будут предприниматься максимальные усилия для того, чтобы не допустить консолидацию евроскептиков в рамках единой платформы», — подчеркнул Шаповалов.