Миграционный волнорез: почему в Европе заговорили о необходимости пересмотра Шенгенского соглашения

Политики ЕС — как сторонники, так и противники интеграции — нередко обращаются к теме миграции в преддверии выборов в Европарламент. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости укрепить границы Шенгенской зоны и даже предположил, что некоторые страны, не выполняющие своих обязательств, могут остаться за её пределами. Эксперты считают, что этот выпад французского лидера направлен в первую очередь против стран Восточной Европы, которые отказываются принимать мигрантов по квотам. Впрочем, аналитики отмечают, что вывести государства из Шенгенского соглашения без их согласия крайне трудно, а заявления Макрона — это часть его попыток закрепить за Парижем лидирующую позицию в ЕС.

Шенгенское соглашение уже не работает и нуждается в реформировании. Такого мнения придерживается президент Франции Эммануэль Макрон. Выступая на пресс-конференции, политик призвал к укреплению внешних границ Шенгенской зоны и не исключил, что некоторые страны могут остаться за её пределами, если не готовы в должной мере защищать европейский периметр.

«Народ держится ещё и за счёт своих границ. Я верю в открытый патриотизм, во Францию, которая воссияет на международной арене. Но чтобы быть открытыми, нужно иметь границы. Чтобы принимать, нужен дом. То есть нужны границы, нужны правила», — цитирует Макрона РИА Новости.

Напомним, в конце марта с подобным заявлением уже выступала министр по европейским делам Франции Натали Луазо. Министр подчеркнула, что страны, не выполняющие требования Шенгенской зоны в сфере пограничного контроля, должны покинуть Шенгенское соглашение.

«Это не угроза, это правила игры, — приводит её слова ТАСС. — Мы хотим, чтобы страны, которые пользуются привилегией свободного передвижения, заставляли бы эту систему лучше работать в интересах европейцев. Нельзя просто получить преимущества и не иметь никаких обязанностей».

Миграционная волна

Напомним, Шенгенское соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах ряда государств вступило в силу в 1995 году. Участниками договора являются 26 стран, четыре из которых при этом не входят в Евросоюз. Изначально целями образования Европейского экономического сообщества, одного из будущих элементов ЕС, было создание свободного рынка, обеспечение свободного перемещения товаров, людей и капитала. По мере европейской интеграции росла необходимость отмены паспортного и визового контроля внутри европейского сообщества. Изначально соглашение подписали Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Франция, ФРГ, а также Португалия и Испания, впоследствии число участников стало увеличиваться.

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Договор предусматривает введение безвизового режима между странами-участницами, которые могут устанавливать лишь временный пограничный контроль по собственной инициативе. Но для введения такого режима необходимы веские основания.

Дискуссия о реформировании Шенгенского соглашения продолжается с 2011 года, когда число беженцев из стран Ближнего Востока в Европу стало неуклонно расти. Благодаря отсутствию паспортного контроля на внутриевропейских границах прибывающие в ЕС мигранты могут почти свободно перемещаться между странами союза. Большинство переселенцев стремятся попасть в наиболее богатые государства, способные предложить им широкую социальную поддержку. Поэтому мигранты распределяются по территории ЕС неравномерно, что вызывает недовольство у тех стран, которые становятся главным пристанищем для переселенцев. Сложившейся ситуацией недовольны и страны прибытия мигрантов, такие как Италия, — они вынуждены мириться с большим притоком беженцев или надеяться на систему распределения мигрантов по другим странам согласно квотам.

Ранее свои предложения по реформированию Шенгенской зоны Эммануэль Макрон представил в статье для The Guardian. Политик выступил за создание единой погранслужбы, единых правил приёма мигрантов для всех стран, входящих в зону Шенгена, и единого ведомства, которое занималось бы вопросами предоставления политического убежища.

Однако Эммануэль Макрон — не первый европейский политик, заявивший о необходимости укреплять внешние границы Шенгенской зоны. Ещё до миграционного кризиса 2015 года была запущена Европейская система наблюдения за границами (Eurosur), её создание одобрил Европарламент. По сути, Eurosur была призвана улучшить обмен информацией между странами о том, на каких направлениях сосредотачиваются потоки нелегальных мигрантов. Слежка за ними ведётся с помощью вертолётов, спутниковых систем и БПЛА. Назывались главные цели создания системы: сокращение нелегальной миграции, трансграничной преступности, а также количества жертв среди переселенцев.

Эммануэль Макрон.

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© Philippe Wojazer

Eurosur входит в структуру Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex), основанного в 2004 году. В свою очередь, агентство занимается координацией работы погранслужб стран — участниц ЕС, входящих в Шенгенскую зону. Его штаб-квартира расположена в польской столице.

Задуматься об усилении охранных мер на внешних границах ЕС Брюсселю пришлось на фоне кризиса 2015 года, когда уровень миграции в Европу из Ближневосточного и Африканского регионов достиг своего пика. Если прежде в ЕС в год нелегально въезжали порядка 20—25 тыс. человек, то в 2015 году этот показатель подскочил, по некоторым оценкам, до 1,8 млн.

В 2016 году дополнительно к уже действующим структурам, отслеживающим и регулирующим миграцию, заработала Европейская служба пограничной и береговой охраны (ЕСПБО). Эта структура подчиняется наднациональным европейским органам власти и должна оказывать помощь странам ЕС, сталкивающимся с притоком нелегальных мигрантов. Идея же создания единой европейской погранслужбы принадлежала председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

После 2015 года миграционный кризис пошёл на спад. К примеру, за 2018 год в Евросоюз прибыли 150 тыс. мигрантов — такую статистику представили в Европейском парламенте. Это самый низкий уровень миграции за последние пять лет.

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Однако эксперты не связывают снижение миграции с работой общеевропейских служб. По мнению доцента кафедры интеграционных процессов МГИМО Александра Тэвдой-Бурмули, пока странам ЕС не хватает ресурсов для того, чтобы европейская погранслужба могла работать в полную силу и прикрывать все его границы.

«В ситуации кризиса такая служба должна подключаться к национальным структурам и помогать им. А национальные погранслужбы не всегда справляются, особенно если речь идёт о южных рубежах, таких как Болгария. Сейчас усиливаются европейские структуры, но основная нагрузка всё равно ложится на национальные пограничные службы», — пояснил эксперт в интервью RT.

Проблемы в первую очередь обусловлены финансовыми причинами — страны ЕС не готовы увеличивать расходы на содержание национальных погранслужб. Не может выделять большие средства на охрану границ и Евросоюз, бюджет которого ограничен, добавил Александр Тэвдой-Бурмули.

Похожей точки зрения придерживается генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По словам эксперта, решению миграционных проблем мешают дефицит общеевропейского финансирования и бюрократические проволочки.

Между тем Европе может угрожать новая волна миграции. По оценкам главы МВД Австрии Герберта Кикля, новый поток переселенцев может двинуться в ЕС со стороны Турции. По этой причине в начале апреля Вена предупредила Еврокомиссию о том, что продлевает до ноября 2019 года режим приграничного контроля с соседними странами, а МИД Австрии призвал европейские органы власти подготовить план на случай нового всплеска миграции.

«Внезапно обнаружились сомнения»

Австрия — это не единственная страна, где опасаются новой волны миграции и хотели бы укрепить пограничный контроль. Летом 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Франция и Германия поддерживают идею усиления общеевропейского агентства Frontex и создания единых миграционных правил.

Уже в октябре глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил до 2020 года увеличить численность пограничников общеевропейской службы Frontex с полутора тысяч до десяти тысяч человек и расширить её полномочия. Кроме того, служба должна получить собственный флот и авиацию, заявил Юнкер.

Жан-Клод Юнкер.

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Как ни странно, эта инициатива была прохладно встречена Берлином. В комментарии немецкого кабмина планы по увеличению постоянного резерва службы до десяти тысяч человек уже до 2020 года были названы «амбициозными». Чтобы достичь этого показателя, ФРГ, например, потребовалось бы направить во Frontex порядка 1200 человек, а Берлин к этому пока не готов.

Однако наиболее активные возражения против расширения общеевропейских погранструктур звучат со стороны участников «вышеградской четвёрки». Как заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, Варшава не поддерживает расширение Frontex и увеличение финансирования службы — эти средства было бы правильнее направить на развитие экономики, считают польские власти.

Аналогичные сомнения высказала и Прага. В сентябре прошлого года чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что в агентстве Frontex нет никакой необходимости, поскольку каждая страна сама занимается охраной своих границ.

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В интервью Die Welt глава Еврокомиссии назвал такие разговоры «вопиющим лицемерием» и напомнил о том, как все европейские лидеры призывали к активным действиям для укрепления внешнего периметра Евросоюза.

«А теперь у многих сторон внезапно обнаружились сомнения. Это якобы вмешательство в национальный суверенитет, всё происходит слишком быстро, а цифры слишком завышены», — цитирует главу Еврокомиссии Die Welt.

К марту 2019 года представители Европарламента и стран Евросоюза пришли к компромиссному решению — довести численность Frontex до пяти тысяч человек к 2021 году, а к 2027 году — до десяти тысяч.

Однако предметом спора между европейскими странами является не только вопрос защиты внешних рубежей Шенгенской зоны, но и порядок предоставления мигрантам официального убежища. По действующим сейчас нормам переселенец может просить убежище только в той стране, на территорию которой он прибыл. При этом в ЕС действует система квот, и часть мигрантов принимают те страны союза, которые расположены далеко от внешних границ. Но значительная часть беженцев оседают в странах прибытия — таких, как Италия. Вместе с тем часть европейских государств просто отказываются выполнять квоты по приёму мигрантов. В основном это страны Восточной Европы — Чехия, Словакия, Польша и Венгрия.

«Ничего принципиально нового»

По мнению Алексея Мухина, выпад Эммануэля Макрона был адресован в первую очередь именно странам «вышеградской группы» — раздражение Парижа вызывает нежелание восточноевропейских государств участвовать в распределении мигрантов. Однако основной мотив французского лидера сегодня — это забота о собственном имидже, а также позиционирование Франции на европейской и мировой арене, считают эксперты.

Сотрудники патрульного судна Frontex.

Reuters

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«Эммануэль Макрон в преддверии ухода с поста канцлера Германии Меркель пытается подхватить «выпадающее знамя» и создать образ лидера, способного взять на себя заботу о будущем ЕС и Шенгенской зоны. Если Ангелу Меркель называют «матерью ЕС», то Макрон хотел бы занять место отца Европы. Именно поэтому он развил бурную активность: говорит о создании общеевропейской армии, усилении европейских спецслужб. И тема миграции не стала исключением. У Макрона глобальные цели», — пояснил Алексей Мухин в интервью RT.

В то же время заявление об «исключении» ряда стран из Шенгенского соглашения лишено оснований, уверен Александр Тэвдой-Бурмули. Как пояснил эксперт,Макрон и раньше призывал к созданию обособленного интеграционного ядра из отдельных стран, которые могли бы решать вопросы быстрее, чем ЕС.

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«Ничего принципиально нового он не сказал, но выступление носит конфликтный характер. В первую очередь заявление адресовано Польше, Венгрии, Словакии, Италии, Чехии. Правда, на практике эти слова ни к чему не приведут — просто так лишить страну Шенгенской зоны невозможно, это может быть только коллективным решением», — пояснил эксперт.

В преддверии майских выборов в Европарламент к теме миграции будут обращаться и другие европейские политики, считают эксперты. По мнению Александра Тэвдой-Бурмули, активнее всех о нелегальной миграции буду говорить так называемые правые популисты, в частности представители немецкой партии «Альтернатива для Германии». Но не обойдут стороной популярную тему представители и других политических лагерей — позитивную программу адаптации мигрантов к стране и обществу будут озвучивать либералы, считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Алексей Мухин.

«Европейские политики будут ловить момент недовольства населения европейских стран мигрантами и будут говорить о необходимости снижения уровня миграции, упорядочении мигрантских потоков, упрощения процедуры депортации. Единственное, о чём никто не скажет, это о том, как Россия помогла остановить миграционный кризис, решив проблему ИГ* в Сирии», — подытожил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.