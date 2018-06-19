Германия и Франция поддержали план по укреплению внешних границ ЕС

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Франция и Германия поддерживают планы по укреплению внешних границ Европейского союза и усилению агентства по контролю за границами Frontex для противостояния нелегальной вторичной миграции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Германия и Франция поддержали план по укреплению внешних границ ЕС
  • Reuters

Об этом она сообщила по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Мы поддерживаем планы Еврокомиссии и австрийского председательства в Совете ЕС об усилении защиты внешних границ, и это означает... значительное усиление Frontex в плане персонала. Мы решительно настроены совместно противостоять нелегальной вторичной миграции», — цитирует Меркель РИА Новости.

По её словам, «стандарты для миграции» должны быть унифицированы так, чтобы беженцы не могли выбирать страну шенгенской зоны для получения вида на жительство.

Число прибывших в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев с начала 2018 года превысило 40 тыс.

Ранее Ангела Меркель заявила, что ХДС поддерживает инициативу главы МВД о создании генплана по миграционной политике.

В мае канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что для борьбы с потоком нелегальных мигрантов в ЕС необходимо пресекать работу перевозчиков беженцев ещё в Африке.

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