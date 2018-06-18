Меркель заявила о поддержке ХДС инициативы о создании генплана по миграционной политике

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ХДС поддерживает инициативу главы МВД Хорста Зеехофера о создании генплана по миграционной политике.

Об этом, как сообщает РИА Новости, она сказала во время совместной пресс-конференции с Зеехофером.

«В ХДС поддерживают инициативу главы МВД Зеехофера о создании дополнительного генерального плана по миграционной политике», — заявила Меркель.

При этом она добавила, что в её партии не хотят «односторонних, несогласованных и противоречащих интересам третьих стран» шагов.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Меркель приняла ультиматум, который выдвинул Зеехофер, о двухнедельном сроке на поиск общеевропейского решения миграционного кризиса.