СМИ: Глава МВД ФРГ заявил, что больше не может работать с Меркель
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- globallookpress.com
«Я больше не могу работать с этой женщиной», — сказал глава МВД.
По информации издания, данное заявление было сделано им в четверг, 14 июня, на совещании членов кабмина от его партии с главой земельной группы ХСС в бундестаге Александером Добриндтом.
Отношения между Зеехофером и Меркель обострились из-за вопроса противодействия нелегальной миграции. Министр заявил, что готов ужесточить миграционную политику без санкции канцлера.