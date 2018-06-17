СМИ: Глава МВД ФРГ заявил, что больше не может работать с Меркель

Министр внутренних дел Германии, председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что больше не может работать в правительстве Ангелы Меркель, пишет Die Welt.

«Я больше не могу работать с этой женщиной», — сказал глава МВД.

По информации издания, данное заявление было сделано им в четверг, 14 июня, на совещании членов кабмина от его партии с главой земельной группы ХСС в бундестаге Александером Добриндтом.

Отношения между Зеехофером и Меркель обострились из-за вопроса противодействия нелегальной миграции. Министр заявил, что готов ужесточить миграционную политику без санкции канцлера.