Канцлер Австрии заявил о необходимости пресекать поток нелегальных мигрантов в ЕС ещё в Африке
Об этом он сказал Welt am Sonntag.
По его мнению, это можно сделать, если наделить Агентство по контролю за внешними границами Евросоюза (Frontex) полномочиями бороться с нелегальной миграцией в третьих странах с согласия их властей.
Как отметил глава Австрии, пограничники должны «положить конец грязному бизнесу перевозчиков мигрантов и не давать их судам совершать опасные рейсы по Средиземному морю».
Он также добавил, что согласен с идеей увеличения числа сотрудников пограничных служб ЕС до 10 тыс. человек.
Ранее директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с НСН заявил, что из-за большого количества нелегальных мигрантов европейские государства не занимают первые места в рейтинге стран по приёму беженцев.