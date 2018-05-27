Канцлер Австрии заявил о необходимости пресекать поток нелегальных мигрантов в ЕС ещё в Африке

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что для борьбы с потоком нелегальных мигрантов в ЕС необходимо пресекать работу перевозчиков беженцев ещё в Африке.

Об этом он сказал Welt am Sonntag.

По его мнению, это можно сделать, если наделить Агентство по контролю за внешними границами Евросоюза (Frontex) полномочиями бороться с нелегальной миграцией в третьих странах с согласия их властей.

Как отметил глава Австрии, пограничники должны «положить конец грязному бизнесу перевозчиков мигрантов и не давать их судам совершать опасные рейсы по Средиземному морю».

Он также добавил, что согласен с идеей увеличения числа сотрудников пограничных служб ЕС до 10 тыс. человек.

Ранее директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с НСН заявил, что из-за большого количества нелегальных мигрантов европейские государства не занимают первые места в рейтинге стран по приёму беженцев.

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