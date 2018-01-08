Глава МИД Германии считает, что проблема миграции «разрывает» Евросоюз
«С проблемой массовой миграции людей, бегущих от войны или просто находящихся в поисках лучшей доли, мы с трудом справляемся. Порой кажется, что она разрывает Европейский союз», — цитирует ТАСС министра.
По его словам, странам ЕС необходимо преодолеть разногласия, чтобы сохранить позиции Евросоюза на международной арене.
«Мы в следующие годы должны преодолеть внутренние разногласия и сделать ЕС крупным международным игроком», — добавил он.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости поменять миграционную политику Европейского союза.
5 января Габриэль выразил мнение, что США, Россия и Китай «совершенно не ценят» Евросоюз.
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов прокомментировал НСН ситуацию в Евросоюзе.