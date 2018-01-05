Глава МИД Германии: Россия и США не ценят Евросоюз

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью Spiegel заявил, что США, Россия и Китай «совершенно не ценят» Евросоюз.

«У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз. Они его презирают», — отметил министр.

По его словам, в прошлом Германия полагалась на Францию, Британию и США, однако теперь из-за того, что Соединённые Штаты теряют позиции на мировой арене, политический вакуум заполняют другие силы.

Как считает Габриэль, в Сирии это Россия и Иран, в торговой политике — Китай.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в Евросоюзе растёт осознание необходимости поддержания нормальных отношений с Москвой.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что изменение курса ЕС в отношении России в обозримом будущем представляется возможным.