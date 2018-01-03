Постпред России заявил о росте в ЕС осознания необходимости нормальных отношений с Москвой

В Евросоюзе растёт осознание необходимости поддержания нормальных отношений с Москвой, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Во-первых, становится всё более ощутимым негативный эффект от ограничительных мер, в первую очередь экономических, для экономики самих стран Евросоюза. Даёт себя знать ущерб для бизнеса ЕС», — цитирует дипломата Интерфакс.

По его словам, представители европейского бизнеса говорят об этом открыто и уже достаточно давно.

«Второй момент — это осознание необходимости поддержания нормальных отношений с Россией с учётом возросшего и продолжающего укрепляться международного влияния России, как политического, так и экономического», — отметил Чижов.

Кроме того, как подчеркнул постпред, в ЕС растёт усталость и раздражение от происходящего на Украине.

«Эти три параллельных потока фактов и аргументов сливаются воедино в мощный стимул для пересмотра нынешней позиции ЕС», — добавил он.

Ранее Чижов прокомментировал возможность отмены санкций ЕС против России.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что изменение курса ЕС в отношении России в обозримом будущем представляется возможным.