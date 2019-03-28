Метод исключения: почему Франция предлагает сократить число стран Шенгена

Из Шенгенского соглашения необходимо исключить страны, которые проводят собственную, не согласованную с другими членами ЕС политику в отношении мигрантов и выступают против укрепления общей границы Евросоюза. Об этом заявила французский министр по европейским делам Натали Луазо. Ранее президент Пятой республики Эммануэль Макрон предложил реформировать Шенгенское соглашение. Он полагает, что следует ограничить права отдельных членов ЕС на ведение собственной политики в отношении миграции. По мнению экспертов, заявления французских властей рассчитаны прежде всего на собственный электорат, поскольку в стране многие недовольны притоком беженцев.

Страны, которые не выполняют правила Шенгенской зоны, в частности касающиеся пограничного контроля, должны быть временно исключены из неё, заявила 27 марта министр по европейским делам Франции Натали Луазо в эфире радио RTL.

«Это не угроза, это правила игры, — приводит её слова агентство ТАСС. — Мы хотим, чтобы страны, которые пользуются привилегией свободного передвижения, заставляли бы эту систему лучше работать в интересах европейцев. Нельзя просто получить преимущества и не получить никаких обязанностей».

Луазо напомнила, что Шенгенское соглашение принималось странами ЕС «для того, чтобы убрать внутренние границы и укрепить внешние границы» Евросоюза. По её оценке, это накладывает определённую ответственность на страны, которые присоединились к Шенгену.

Французский министр по европейским делам Натали Луазо

globallookpress.com

© Gwendoline Le Goff / imago-images

Участники Шенгенского соглашения, забывающие об интересах других стран ЕС, как выразилась министр, «не могут пользоваться привилегией свободного передвижения, их участие в Шенгене приостанавливается».

Французский и германский подходы

Соглашение, заключённое в люксембургской деревне Шенген, вступило в силу в 1995 году. Между странами, которые к нему присоединились, действует безвизовый режим. Они имеют право исключительно по собственной инициативе, а не по требованию других стран — членов Шенгена вводить лишь временный пограничный контроль. Причём делать это можно лишь в особых обстоятельствах — например, при проведении массовых мероприятий. Сейчас частью Шенгенской зоны являются 26 государств. Четыре из них (Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн, Исландия) в Евросоюз не входят, остальные — члены ЕС.

Вопрос о пересмотре некоторых положений Шенгенского соглашения поднимается с 2011 года, когда Европа столкнулась с наплывом беженцев из стран Ближнего Востока. Согласно действующим в ЕС правилам, заявления от потенциальных соискателей политического убежища принимаются только в тех странах, куда они прибыли. Тем не менее значительная часть мигрантов старается попасть в другие государства Шенгенского соглашения.

По данным Eurostat за 2017 год, в абсолютных цифрах больше всего мигрантов не из стран ЕС живут в Германии (9,7 млн), Великобритании (6,3 млн), Италии (5,1 млн), Франции (4,7 млн), Испании (4,6 млн).

Лагерь беженцев в районе греко-македонской границы, май 2016 года

Reuters

© Marko Djurica

Германия проводит самую либеральную политику в отношении беженцев, Франция, напротив, одну из самых жёстких.

«Французские власти несколько раз закрывали границу своей страны, — напомнила в беседе с RT старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова. — Это происходило, когда выяснялось, что прибывшие на территорию Италии нелегальные мигранты в массовом порядке уезжали во Францию».

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Германия, напротив, в 2015-м фактически открыла границы для нелегалов. В результате за год в страну въехали 1 млн 100 тыс. беженцев, сообщили в начале 2016 года в Министерстве внутренних дел ФРГ.

Эксперты считают, что обеспокоенность именно Франции проблемой неконтролируемого притока мигрантов в значительной мере связана с террористическими актами, которые происходили в этой стране.

Так, 13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов, унёсшая жизни почти 130 человек. Атаку совершили 11 террористов. Причём двое из них приехали во Францию под видом беженцев, а восемь других некоторое время жили в Сирии и Ираке, на территории, контролируемой группировкой ИГ*. В сентябре 2015 года ряд стран ЕС, в том числе Франция, ввели временный пограничный контроль для мониторинга потока мигрантов и предотвращения террористической активности. Однако это решение оказалось запоздалым: к тому времени террористы уже находились в Париже.

Реформа Макрона

За изменение правил Шенгена выступает и президент Франции Эммануэль Макрон. 5 марта в The Guardian была опубликована его статья, в которой предлагается реформа положений Шенгенского соглашения. Французский лидер выступил за создание общей пограничной полиции, единого учреждения, которое бы занималось вопросами предоставления политического убежища, и единых правил приёма мигрантов для всех стран, входящих в зону Шенгена.

По мнению руководителя Центра французских исследований Института Европы РАН Юрия Рубинского, заявление Луазо соответствует духу предложений французского президента.

«Она является министром от правящей партии «Республика идёт вперёд», поддерживающей Макрона, — напомнил он в беседе с RT. — Заявление Луазо отражает интересы её партии».

Пропускной пункт на границе Венгрии и Сербии

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Страны, которым французский министр хочет напомнить о правилах игры в Шенгене, — это прежде всего Польша и Венгрия, считает Рубинский.

Он отмечает, что Варшава и Будапешт выступают против общеевропейского контроля за притоком мигрантов. Польша и Венгрия отказались выполнять одобренное Евросоюзом решение распределять беженцев по системе квот между всеми странами ЕС, их поддержала Чехия. В этих государствах подчёркивают, что вопросы, связанные с миграцией, должны решаться исключительно в рамках национальных законодательств.

Перспективы Шенгена

Эксперты скептически оценивают эффективность меры, которую предлагает Луазо.

«Исключение каких-либо государств из Шенгена не уменьшит приток мигрантов в страны ЕС. Они будут стремиться попасть в ту же Францию — просто потому, что там лучше условия жизни. Предложение Луазо, если оно будет реализовано, только увеличит количество мигрантов, которые будут прибывать нелегально в страны ЕС», — считает Елена Маслова.

Маловероятно и то, что инициатива Луазо усилит стремление отдельных стран Евросоюза к восстановлению своих национальных границ, полагает эксперт. Аналитики не видят оснований считать, что Шенгенское соглашение прекратит существование.

«Нет предпосылок, что в ближайшее время произойдут такие перемены, так как для граждан стран ЕС выгоды от Шенгена перевешивают неудобства», — уверена Маслова.

Юрий Рубинский полагает, что предложение Луазо, как и статья Макрона, во многом рассчитано на французскую аудиторию.

Во Франции сейчас, как и почти везде в Европе, есть два подхода к решению проблемы нелегальной миграции.

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«Оппозиция Макрону пытается усилить национальный характер суверенных государств ЕС, тогда как Макрон призывает к общему европейскому суверенитету. Он считает, что одна страна не может противостоять давлению глобализации, и такого мнения придерживаются во Франции многие», — отмечает Рубинский.

По его мнению, «Республика идёт вперёд», выступая с инициативами по реформированию Шенгенского соглашения, делает жест в сторону протестного электората, который недоволен нелегальной миграцией, но не имеет какого-то рецепта по решению этой проблемы.

Обращение к электорату сейчас вполне уместно, считают эксперты. Ведь Франция вступает в очередной избирательный цикл. Он начнётся в мае этого года, когда пройдут выборы в Европарламент. В них примет участие и Луазо — она возглавит список движения «Республика идёт вперёд». А завершится избирательный цикл в 2022 году президентскими выборами. Пока Макрон не подтверждает, но и не опровергает своего намерения баллотироваться на новый срок.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.