«Угроза никуда не исчезла»: могут ли страны ЕС столкнуться с новым миграционным кризисом
- Лагерь беженцев в Греции
- Reuters
- © Alkis Konstantinidis
Глава МВД Австрии Герберт Кикль направил официальное письмо в Еврокомиссию, в котором обосновал принятое им в начале апреля решение продлить до ноября режим пограничного контроля с соседними странами, передаёт ТАСС.
Министр опасается, что в Евросоюз вновь хлынет поток беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. В своём письме Кикль предположил, что численность первой волны новых соискателей убежища в Западной Европе может составить 70 тыс. человек.
По данным главы австрийского МВД, в Боснии и Герцеговине сейчас находится 5 тыс. нелегальных мигрантов, собирающихся попасть в более благополучные европейские страны, столько же — в Сербии и около 60 тыс. — в Греции. Кикль призвал Еврокомиссию разработать и согласовать со всеми членами ЕС план на случай повторения ситуации 2015 года, когда Евросоюз вынужден был принять свыше миллиона беженцев.
В интервью австрийской газете Kronen Zeitung, вышедшем 9 апреля, министр внутренних дел Австрии сослался на данные Европола о том, что в ближайшее время возможно массовое проникновение беженцев в ЕС через Турцию, аналогичное тому, что было четыре года назад.
«Необходимо предотвратить новый кризис, а не ждать его начала», — заявил министр.
- Херберт Кикль
- Reuters
- © Leonhard Foeger
Двумя днями ранее в интервью газете Österreich Кикль обращал внимание на то, что дополнительные риски для Европы создаёт разгром группировки ИГИЛ* в Сирии, так как некоторые из оставшихся террористов под видом беженцев будут стремиться проникнуть в ЕС. Это одна из основных причин, по которой австрийское МВД продлило действие пограничного режима, заключил министр.
Напомним, что четыре года назад, в разгар миграционного кризиса, Австрия приостановила на своих границах действие норм Шенгенского соглашения, предусматривающих полную свободу передвижения. С тех пор срок действия режима пограничного контроля несколько раз продлевался и должен истечь в мае 2019 года. Однако Вена хочет пролонгировать его ещё на полгода.
Граница на замке
Австрия — не единственная страна ЕС, которая закрывала свои границы из-за беженцев. В 2015 году на эту меру пошли сразу несколько государств. Когда в Сербию и Хорватию прибыли тысячи ближневосточных беженцев, Словения и Венгрия закрыли границы с этими двумя балканскими странами. Из-за мигрантов несколько раз, в 2011 и 2015 годах, Франция закрывала границу с Италией.
«Такое одностороннее закрытие границ говорит о том, что многие процессы в Европейском союзе не урегулированы. Германия навязала другим европейским странам квоты по приёму мигрантов и спровоцировала наплыв беженцев на территорию европейских стран», — заявил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Система квот, обязующая все государства ЕС принимать определенное количество беженцев, была введена в июне 2015 года. Однако Чехия, Польша, Венгрия, Румыния и Словакия стали открыто саботировать это решение. Кроме того, в каждой стране «единой Европы» сохраняются собственные правила предоставления убежища.
За участниками Шенгенского соглашения также сохранено право временно приостанавливать его действие. И этим пользуются члены ЕС, желающие оградить себя от потока беженцев. Эксперты отмечают, что подобная мера пользуется поддержкой населения европейских стран. Так, в 2017 году, согласно опросу общественного мнения, проведённому социологической службой Ipsos, почти половина граждан Франции — 46% — выступали за закрытие границ для мигрантов.
«Миграционная политика ЕС носит дискриминационный характер, так как накладываемые на разные страны квоты ложатся тяжким бременем на экономику этих государств. Например, Чехия, благодаря усилиям и активности своего президента Милоша Земана, избежала подобной участи и сейчас находится в стабильном состоянии. Австрия в значительной степени хочет повторить этот успех и отказаться от навязываемых квот по мигрантам извне, что, с одной стороны, считается нарушением существующих соглашений Евросоюза (навязанных Германией другим странам), но с другой является актом спасения национальной экономики. Так что Австрию можно понять», — отметил Мухин.
Идею ужесточения политики в отношении беженцев активно поддерживают и политические силы в других странах Европы, прежде всего правого толка. Во Франции это «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен, в ФРГ — «Альтернатива для Германии», в Италии — «Лига».
«Правые партии в Европе стремятся извлечь из этой ситуации политические дивиденды. Они считают, что их приход к власти решит проблему, но практика этого не подтверждает», — подчеркнул Мухин.
Новая волна
Алармистские настроения Кикля некоторые эксперты объясняют его принадлежностью к правой Австрийской партии свободы, которая занимает крайне жёсткую позицию в отношении мигрантов. Однако в целом опасения Кикля не лишены оснований, отмечают аналитики.
Так, заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер полагает, что ЕС действительно может столкнуться с новой волной беженцев в связи с активизацией боевых действий в Ливии. Правда, по его мнению, вряд ли ливийские беженцы будут пользоваться упомянутым Киклем так называемым турецко-балканским маршрутом (из Турции через Грецию и Западные Балканы в Австрию и Западную Европу). Им активно пользовались беженцы во время миграционного кризиса 2015 года.
- Турецкий магазин в Берлине
- AFP
- © DAVID GANNON
«Беженцы будут отправляться из Ливии не в Австрию, а в ближайшую Италию», — сказал Швейцер в беседе с RT.
Эксперты отмечают, что оснований для однозначных выводов о возможном новом витке миграционного кризиса не дают и данные Евростата по беженцам. Согласно мартовскому отчёту, за последние несколько лет количество заявлений на предоставление убежища, поданных добравшимися в Европу мигрантами, сокращается. Однако по отдельным странам (например, Испания, Кипр, Бельгия) наблюдается существенный рост. В абсолютных лидерах — соседняя с Австрией Словения: за прошлый год число поданных заявлений от беженцев выросло на 95% по сравнению с 2017-м.
О том, что проблема беженцев далека от разрешения, ещё раз напомнили события 5 апреля неподалеку от греческого города Салоники. Здесь около тысячи мигрантов пытались прорвать границу с Северной Македонией. Полиции пришлось применить дубинки и слезоточивый газ. Причиной инцидента стали распространившиеся в сети слухи, будто границу откроют, передаёт Euronews. Только 7 апреля мигранты покинули импровизированный лагерь, который они создали на окраине Салоник.
Готовность номер один
Сейчас ЕС лучше готов к возможному новому наплыву беженцев, чем в 2015 году, считают эксперты.
«В начале сирийского конфликта канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала стратегическую ошибку: дала понять, что Германия готова принять всех, кто достигнет её границ. Это и привело к миграционному кризису. Сработало «сарафанное радио», и все бросились в Европу. Сегодня такой ситуации не будет: никто никого не приглашает, более того, власти европейских государств сделают всё от них зависящее, чтобы закрыть морскую границу», — сказал в беседе с RT директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
Эксперт обратил внимание на то, что в Евросоюзе усилено агентство Frontex, отвечающее за безопасность внешних границ: увеличен бюджет, обучены и снабжены оснащением сотрудники. Есть, наконец, договоренность с Турцией о приёме беженцев, стремящихся в ЕС.
В 2018 году Европарламент принял новые правила приёма беженцев. Теперь процедура получения убежища может длиться не более шести месяцев, а не год, как раньше.
Владимир Швейцер считает, что Брюссель и отдельные страны ЕС извлекли уроки из недавнего прошлого. По его словам, в Евросоюзе выстроена система защиты от нелегальных мигрантов, в том числе если они массово устремятся в ЕС. Однако пограничные государства Евросоюза (Испания, Италия, Греция) находятся в невыгодном положении. Туда прибывает большинство беженцев. А если они уезжают в другие государства Европы, их нередко возвращают обратно. Ряд членов ЕС (например, Дания) придерживаются правила, согласно которому соискатель убежища может подавать соответствующую просьбу только в той стране ЕС, в которую он прибыл.
«На случай, если беженцы хлынут, скажем, в Италию, всё сведётся к тому, что ей заплатят большие деньги, чтобы она удерживала их у себя на первое время. Будет создан лагерь, например, на острове Лампедуза, для их фильтрации», — подчёркивает Швейцер.
Эксперты отмечают, что письмо Кикля и его решение о закрытии австрийских границ говорит о том, что «угроза неконтролируемой миграции никуда не исчезла».
«Читая данные Евростата об общем уменьшении числа соискателей убежища, европейским руководителям нельзя расслабляться и полагать, что проблема решена. Особенно это напоминание важно весной. В это время поток мигрантов увеличивается, так как погода улучшается и на море устанавливается штиль. Благоприятные погодные условия позволяют на лёгких бортах добраться до границ Италии. А значит, есть вероятность того, что больше беженцев достигнет Европы», — делает вывод Топорнин.
Отсутствие чёткой общеевропейской миграционной политики и попытки отдельных стран самостоятельно решать эту проблему могут привести к непредсказуемым последствиям в случае нового наплыва беженцев, считают эксперты.
«Это может привести к ужасающим последствиям. Мигранты ложатся тяжёлым бременем на национальные экономики европейских стран. Не адаптируясь, они вызывают сильное социальное напряжение в европейских обществах разных государств. И вообще это ненормально, когда по Европе гуляют орды мигрантов, это ставит Европу на грань потери своей европейской идентичности», — утверждает Алексей Мухин.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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