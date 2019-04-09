«Угроза никуда не исчезла»: могут ли страны ЕС столкнуться с новым миграционным кризисом

ЕС грозит новый миграционный кризис, проинформировал Еврокомиссию глава МВД Австрии Херберт Кикль. В страны Западной Европы уже в ближайшее время могут проникнуть около 70 тыс. нелегальных мигрантов, уверен он. В целях безопасности Австрия закроет свои границы минимум до ноября. Это не первый случай одностороннего введения пограничного контроля в государствах Евросоюза. Данный факт свидетельствует об отсутствии у Брюсселя единой стратегии по борьбе с нелегальной миграцией, что может привести к непредсказуемым последствиям для Европы, считают эксперты. По их мнению, ЕС пока рано расслабляться и считать, что миграционный кризис полностью разрешён.

Глава МВД Австрии Герберт Кикль направил официальное письмо в Еврокомиссию, в котором обосновал принятое им в начале апреля решение продлить до ноября режим пограничного контроля с соседними странами, передаёт ТАСС.

Министр опасается, что в Евросоюз вновь хлынет поток беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. В своём письме Кикль предположил, что численность первой волны новых соискателей убежища в Западной Европе может составить 70 тыс. человек.

По данным главы австрийского МВД, в Боснии и Герцеговине сейчас находится 5 тыс. нелегальных мигрантов, собирающихся попасть в более благополучные европейские страны, столько же — в Сербии и около 60 тыс. — в Греции. Кикль призвал Еврокомиссию разработать и согласовать со всеми членами ЕС план на случай повторения ситуации 2015 года, когда Евросоюз вынужден был принять свыше миллиона беженцев.

В интервью австрийской газете Kronen Zeitung, вышедшем 9 апреля, министр внутренних дел Австрии сослался на данные Европола о том, что в ближайшее время возможно массовое проникновение беженцев в ЕС через Турцию, аналогичное тому, что было четыре года назад.

«Необходимо предотвратить новый кризис, а не ждать его начала», — заявил министр.

Херберт Кикль

Reuters

© Leonhard Foeger

Двумя днями ранее в интервью газете Österreich Кикль обращал внимание на то, что дополнительные риски для Европы создаёт разгром группировки ИГИЛ* в Сирии, так как некоторые из оставшихся террористов под видом беженцев будут стремиться проникнуть в ЕС. Это одна из основных причин, по которой австрийское МВД продлило действие пограничного режима, заключил министр.

Напомним, что четыре года назад, в разгар миграционного кризиса, Австрия приостановила на своих границах действие норм Шенгенского соглашения, предусматривающих полную свободу передвижения. С тех пор срок действия режима пограничного контроля несколько раз продлевался и должен истечь в мае 2019 года. Однако Вена хочет пролонгировать его ещё на полгода.

Граница на замке

Австрия — не единственная страна ЕС, которая закрывала свои границы из-за беженцев. В 2015 году на эту меру пошли сразу несколько государств. Когда в Сербию и Хорватию прибыли тысячи ближневосточных беженцев, Словения и Венгрия закрыли границы с этими двумя балканскими странами. Из-за мигрантов несколько раз, в 2011 и 2015 годах, Франция закрывала границу с Италией.

«Такое одностороннее закрытие границ говорит о том, что многие процессы в Европейском союзе не урегулированы. Германия навязала другим европейским странам квоты по приёму мигрантов и спровоцировала наплыв беженцев на территорию европейских стран», — заявил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Система квот, обязующая все государства ЕС принимать определенное количество беженцев, была введена в июне 2015 года. Однако Чехия, Польша, Венгрия, Румыния и Словакия стали открыто саботировать это решение. Кроме того, в каждой стране «единой Европы» сохраняются собственные правила предоставления убежища.

За участниками Шенгенского соглашения также сохранено право временно приостанавливать его действие. И этим пользуются члены ЕС, желающие оградить себя от потока беженцев. Эксперты отмечают, что подобная мера пользуется поддержкой населения европейских стран. Так, в 2017 году, согласно опросу общественного мнения, проведённому социологической службой Ipsos, почти половина граждан Франции — 46% — выступали за закрытие границ для мигрантов.

Также по теме «В стране остаётся каждый второй»: почему в Германии не исполняются решения судов о депортации мигрантов МВД Германии не может выслать за пределы страны большинство мигрантов, подлежащих депортации. Об этом сообщает Welt со ссылкой на...

«Миграционная политика ЕС носит дискриминационный характер, так как накладываемые на разные страны квоты ложатся тяжким бременем на экономику этих государств. Например, Чехия, благодаря усилиям и активности своего президента Милоша Земана, избежала подобной участи и сейчас находится в стабильном состоянии. Австрия в значительной степени хочет повторить этот успех и отказаться от навязываемых квот по мигрантам извне, что, с одной стороны, считается нарушением существующих соглашений Евросоюза (навязанных Германией другим странам), но с другой является актом спасения национальной экономики. Так что Австрию можно понять», — отметил Мухин.

Идею ужесточения политики в отношении беженцев активно поддерживают и политические силы в других странах Европы, прежде всего правого толка. Во Франции это «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен, в ФРГ — «Альтернатива для Германии», в Италии — «Лига».

«Правые партии в Европе стремятся извлечь из этой ситуации политические дивиденды. Они считают, что их приход к власти решит проблему, но практика этого не подтверждает», — подчеркнул Мухин.

Новая волна

Алармистские настроения Кикля некоторые эксперты объясняют его принадлежностью к правой Австрийской партии свободы, которая занимает крайне жёсткую позицию в отношении мигрантов. Однако в целом опасения Кикля не лишены оснований, отмечают аналитики.

Так, заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер полагает, что ЕС действительно может столкнуться с новой волной беженцев в связи с активизацией боевых действий в Ливии. Правда, по его мнению, вряд ли ливийские беженцы будут пользоваться упомянутым Киклем так называемым турецко-балканским маршрутом (из Турции через Грецию и Западные Балканы в Австрию и Западную Европу). Им активно пользовались беженцы во время миграционного кризиса 2015 года.

Турецкий магазин в Берлине

AFP

© DAVID GANNON

«Беженцы будут отправляться из Ливии не в Австрию, а в ближайшую Италию», — сказал Швейцер в беседе с RT.

Эксперты отмечают, что оснований для однозначных выводов о возможном новом витке миграционного кризиса не дают и данные Евростата по беженцам. Согласно мартовскому отчёту, за последние несколько лет количество заявлений на предоставление убежища, поданных добравшимися в Европу мигрантами, сокращается. Однако по отдельным странам (например, Испания, Кипр, Бельгия) наблюдается существенный рост. В абсолютных лидерах — соседняя с Австрией Словения: за прошлый год число поданных заявлений от беженцев выросло на 95% по сравнению с 2017-м.

О том, что проблема беженцев далека от разрешения, ещё раз напомнили события 5 апреля неподалеку от греческого города Салоники. Здесь около тысячи мигрантов пытались прорвать границу с Северной Македонией. Полиции пришлось применить дубинки и слезоточивый газ. Причиной инцидента стали распространившиеся в сети слухи, будто границу откроют, передаёт Euronews. Только 7 апреля мигранты покинули импровизированный лагерь, который они создали на окраине Салоник.

Готовность номер один

Сейчас ЕС лучше готов к возможному новому наплыву беженцев, чем в 2015 году, считают эксперты.

Также по теме «Объективный рост евроскептицизма»: с какими трудностями Евросоюз столкнётся в 2019 году В 2019-м Великобритания выйдет из состава Евросоюза. Кроме того, в странах ЕС пройдут выборы в Европарламент. Как подчёркивают...

«В начале сирийского конфликта канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала стратегическую ошибку: дала понять, что Германия готова принять всех, кто достигнет её границ. Это и привело к миграционному кризису. Сработало «сарафанное радио», и все бросились в Европу. Сегодня такой ситуации не будет: никто никого не приглашает, более того, власти европейских государств сделают всё от них зависящее, чтобы закрыть морскую границу», — сказал в беседе с RT директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Эксперт обратил внимание на то, что в Евросоюзе усилено агентство Frontex, отвечающее за безопасность внешних границ: увеличен бюджет, обучены и снабжены оснащением сотрудники. Есть, наконец, договоренность с Турцией о приёме беженцев, стремящихся в ЕС.

В 2018 году Европарламент принял новые правила приёма беженцев. Теперь процедура получения убежища может длиться не более шести месяцев, а не год, как раньше.

Владимир Швейцер считает, что Брюссель и отдельные страны ЕС извлекли уроки из недавнего прошлого. По его словам, в Евросоюзе выстроена система защиты от нелегальных мигрантов, в том числе если они массово устремятся в ЕС. Однако пограничные государства Евросоюза (Испания, Италия, Греция) находятся в невыгодном положении. Туда прибывает большинство беженцев. А если они уезжают в другие государства Европы, их нередко возвращают обратно. Ряд членов ЕС (например, Дания) придерживаются правила, согласно которому соискатель убежища может подавать соответствующую просьбу только в той стране ЕС, в которую он прибыл.

«На случай, если беженцы хлынут, скажем, в Италию, всё сведётся к тому, что ей заплатят большие деньги, чтобы она удерживала их у себя на первое время. Будет создан лагерь, например, на острове Лампедуза, для их фильтрации», — подчёркивает Швейцер.

Также по теме Метод исключения: почему Франция предлагает сократить число стран Шенгена Участники Шенгенского соглашения должны работать сообща над укреплением внешних границ. Если та или иная страна не готова действовать...

Эксперты отмечают, что письмо Кикля и его решение о закрытии австрийских границ говорит о том, что «угроза неконтролируемой миграции никуда не исчезла».

«Читая данные Евростата об общем уменьшении числа соискателей убежища, европейским руководителям нельзя расслабляться и полагать, что проблема решена. Особенно это напоминание важно весной. В это время поток мигрантов увеличивается, так как погода улучшается и на море устанавливается штиль. Благоприятные погодные условия позволяют на лёгких бортах добраться до границ Италии. А значит, есть вероятность того, что больше беженцев достигнет Европы», — делает вывод Топорнин.

Отсутствие чёткой общеевропейской миграционной политики и попытки отдельных стран самостоятельно решать эту проблему могут привести к непредсказуемым последствиям в случае нового наплыва беженцев, считают эксперты.

«Это может привести к ужасающим последствиям. Мигранты ложатся тяжёлым бременем на национальные экономики европейских стран. Не адаптируясь, они вызывают сильное социальное напряжение в европейских обществах разных государств. И вообще это ненормально, когда по Европе гуляют орды мигрантов, это ставит Европу на грань потери своей европейской идентичности», — утверждает Алексей Мухин.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.