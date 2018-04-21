«Делают то, чего ждут избиратели»: как Австрия намерена ужесточить миграционное законодательство

Глава МВД Австрии предложил серьёзно ужесточить правила предоставления мигрантам статуса беженца. Новые требования изложены в законопроекте, который направлен в парламент. В частности, соискатель должен будет заплатить пошлину в €840, предоставить для проверки данных свои электронные средства связи и медицинскую карту. Инициативу австрийских властей эксперты расценивают как «здравое отношение» к вопросам нацбезопасности. Готовы ли другие страны ЕС последовать примеру Вены, выяснял RT.

Правительство Австрии намерено серьёзно ужесточить правила получения статуса беженца и пребывания вынужденных переселенцев на территории страны. Соответствующие предложения изложены в направленном в парламент законопроекте. Его автор — глава австрийского МВД Герберт Кикль, член ультраправой Австрийской партии свободы.

Если парламент одобрит нововведения, те, кто хочет получить статус беженца, должны будут заплатить пошлину в размере €840. Кроме того, потенциальным беженцам придётся предоставить миграционным службам Австрии все свои электронные средства связи для проверки личных данных и определения страны, из которой они прибыли на австрийскую территорию. Информация с мобильных устройств мигрантов также поможет установить, имели ли переселенцы уголовное прошлое.

Мигранты ждут, чтобы пересечь границу Австрии

Reuters

© Srdjan Zivulovic

Согласно законодательной инициативе австрийские власти получат право депортировать ходатайствующих о предоставлении убежища беженцев в то государство, которое стало для них страной «первого въезда» в Евросоюз. То есть ответственность за предоставление убежища, даже если такая заявка была подана на территории Австрии, Вена нести не будет. Это правило напрямую вытекает из третьей редакции Дублинского соглашения, хотя обязательная депортация в документе не предусмотрена.

«Задача — бороться с нелегальной миграцией»

Кабинет министров Австрии также намерен упростить процедуру депортации мигрантов, нарушивших закон. К примеру, если соискатель подал заявление на получение статуса беженца, а затем совершил преступление на территории Австрии, то ему придётся сначала понести заслуженное наказание в австрийской тюрьме, затем его переведут в центр временного содержания, а далее в срочном порядке вышлют из страны. Причём новая норма будет распространяться и на несовершеннолетних преступников.

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Также правительство предложило увеличить минимальный срок проживания в стране, необходимый для получения австрийского гражданства, с шести до десяти лет.

Помимо этого, австрийские власти хотят обязать все медицинские учреждения сообщать в миграционную службу о фактах обращения за помощью беженцев и соискателей этого статуса. Предложение уже вызвало негативную реакцию у медицинского сообщества. Австрийская врачебная палата — крупное профессиональное объединение — заявила, что требование властей нарушает врачебную тайну.

К тому же, если соискателю будет отказано в статусе беженца, то до момента депортации он не сможет покинуть территорию округа, в котором рассматривалась его заявка.

Комментируя потенциальные нововведения, канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что главная цель законопроекта — ограничить число нелегальных мигрантов.

«Мы поставили задачу бороться с нелегальной миграцией, а также с теми, кто злоупотребляет своим статусом беженца», — заявил глава австрийского кабмина.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц

Reuters

© Alessandro Bianchi

Министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль отметил, что предлагаемые меры — это «самая жёсткая политика по отношению к беженцам, которая только возможна».

Как сообщают местные СМИ, во время миграционного кризиса 2015 года власти Австрии разместили на территории государства около 150 тыс. беженцев — почти 1,7% от всего населения страны.

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Наплыв мигрантов повлиял не только на этнический, но и на политический ландшафт Австрии. Так, на прошлогодних парламентских выборах австрийские националисты получили 51 из 183 мест в парламенте, став третьими. До второго места им не хватило всего одного мандата. Как отмечают СМИ, подобного успеха националисты в Австрии добились впервые после Второй мировой войны. Одна из основных причин роста их популярности — протестные настроения электората, недовольного наплывом мигрантов в страну.

Новые предложения австрийского правительства — это далеко не первая попытка ужесточить законодательство в отношении мигрантов. Так, в начале апреля канцлер Австрии выступил с инициативой о запрете девочкам-мусульманкам носить хиджаб (традиционный мусульманский платок, полностью покрывающий голову, за исключением лица) в школах и детских садах. Ещё раньше ношение хиджабов было запрещено в судах и других общественных местах. Мусульманский платок теперь нельзя надевать сотрудникам полиции, судьям, работникам муниципальных органов власти и прокурорам.

«Антимигрантская риторика»

Ряд экспертов, опрошенных RT, полагают, что законодательная инициатива австрийских властей свидетельствует о новом векторе миграционной политики ЕС. Ведь ещё в 2017 году, по данным международной консалтинговой компании Henley & Partners, работающей в сфере миграционного законодательства, Австрия возглавляла список из десяти стран Европы, где легче всего было получить вид на жительство или разрешение на временное проживание, которое даёт право безвизовых поездок внутри ЕС.

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Меняется ситуация и в других европейских странах, проводивших до недавнего времени политику открытых дверей по отношению к беженцам. Например, в Германии, которая приняла с 2015 года более 1,2 млн мигрантов, партия ХСС выступает с инициативой ввести квоту на приём «гостей с Востока».

Наиболее непримиримую позицию в отношении беженцев изначально занимали страны Восточной Европы. Так, в этом году венгерский премьер Виктор Орбан в интервью немецкому Bild в очередной раз раскритиковал руководство Евросоюза за чрезмерно «дружелюбную» политику по отношению к переселенцам из стран Ближнего Востока и Африки.

«Мы не считаем этих людей мусульманами-беженцами. Мы считаем их мусульманами-захватчиками», — сказал глава венгерского правительства, отметив, что миграционная политика ЕС «угрожает суверенитету и национальной идентичности Венгрии».

Столкновение венгерского спецназа с мигрантами на границе с Сербией

Reuters

© Marko Djurica

Аналогичное мнение высказывал и премьер Польши Матеуш Моравецкий. А глава МВД Словакии ещё в разгар миграционного кризиса 2015 года заявил журналистам, что его страна не примет беженцев-мусульман, так как «здесь они не смогут чувствовать себя как дома».

Руководитель Центра германских исследований Владислав Белов пояснил в беседе с RT, что большинство руководителей и значительная часть населения стран бывшего Варшавского блока имеют несколько иной менталитет, чем их соседи по ЕС, и это сказывается и на отношении к мигрантам.

«В Польше, Венгрии и некоторых других государствах бывшего соцлагеря люди полагают, что беженцы отбирают ту часть не очень большого благосостояния Евросоюза, которую эти страны с трудом получили для себя, став его членами», — подчеркнул Белов.

Эксперт считает, что парламент Австрии, скорее всего, поддержит инициативу Кикля и его политических союзников, в первую очередь благодаря коалиционному большинству националистов и центристов. Белов также считает, что законопроект не предусматривает безосновательного ужесточения миграционной политики, в нём лишь выражено «здравое отношение к вопросам национальной безопасности государства».

«Антимигрантская риторика была центральной в ходе предвыборной кампании 2017 года, и теперь политики делают то, чего ждали от них большинство избирателей. Тем не менее маловероятно, что после принятия закона в Австрии по аналогичному пути пойдут Германия или Франция. В той же ФРГ правую «Альтернативу для Германии» поддерживают лишь 13% населения страны», — отмечает Белов.

Схожей точки зрения придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он подчеркнул, что к расколу в ЕС позиция Австрии и ряда стран бывшего соцлагеря не приведёт.

«Ни принятие австрийского закона о беженцах, ни жёсткая позиция Варшавы или Будапешта не вызовут серьёзного скандала внутри ЕС», — подытожил эксперт.