«Обновление политической элиты»: почему ключевые партии Германии теряют популярность

14 октября в Баварии состоялись выборы в местный парламент. Согласно данным экзитполов, партия ХСС, входящая в возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель блок, скорее всего, потеряет большинство и не сможет самостоятельно сформировать кабинет министров. При этом впервые в истории места в ландтаге может получить правая партия «Альтернатива для Германии». По мнению экспертов, результаты выборов свидетельствуют о разочаровании немцев политикой ХДС/ХСС, в первую очередь в сфере миграции, ведь Бавария в силу своего географического положения приняла основной удар во время кризиса 2015 года.

14 октября в Баварии прошли выборы в местный парламент, по итогам голосования партии получат свою долю мандатов в однопалатном ландтаге, после чего будет сформирован кабмин.

Согласно данным экзитполов, партия «Христианско-социальный союз», в которую входит в возглавляемый Меркель блок ХДС/ХСС, потеряет большинство и не сможет самостоятельно сформировать кабинет министров. ХСС набирает лишь 35,5% голосов. на втором месте «Союз-90/Зелёные» (18,5%), на третьем — «Свободные избиратели» (11,5%), на четвёртом — «Альтернатива для Германии» (11%).

При этом глава АдГ Александр Гауланд и председатель баварского отделения АдГ Мартин Зихерт уже заявили, что довольны результатами партии.

«Прогноз показывает, что у партии есть хорошая основа. Посмотрим, как всё сложится. Это хорошая основа для работы в парламенте», — цитирует Зихерта ТАСС.

Впрочем, после обработки более чем 50% бюллетеней результаты ХСС немного лучше — 39,2%.

Эксперты изначально не сомневались в том, что расстановка политических сил во второй по значимости федеральной земле ФРГ заметно изменится в результате этих выборов.

«Фактически голосование носило протестный характер. Это вотум недоверия, вынесенный правящим партиям, ХСС под руководством Хорста Зеехофера и ХДС во главе с Ангелой Меркель», — отметил в интервью RT руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов.

Поражение на выборах в Баварии станет тяжёлым ударом для блока ХДС/ХСС, полагают эксперты. Дело в том, что Бавария — второй по величине регион ФРГ, настоящий локомотив германской экономики. Потеря большинства в баварском парламенте является особенно тревожным сигналом для ХСС, ведь традиционно в этом регионе партия была неоспоримым лидером.

Впрочем, потеря большинства не стала большой неожиданностью. Согласно данным опроса, проведённого исследовательским институтом Civey для изданий Augsburger Allgemeine и Spiegel Online и опубликованного 11 октября, уровень поддержки ХСС в Баварии снизился до 32,9%. На втором месте — «Союз-90/Зелёные» с рейтингом 18,5%, на третьем расположилась «Альтернатива для Германии» — правой партии симпатизируют 12,8% баварцев.

Как отмечают эксперты, теперь ХСС будет сложно сформировать коалицию — «зелёные» осуждают консерваторов за инициативы по ограничению миграции.

В целом предпочтения жителей Баварии сейчас коррелируют с настроениями населения остальной Германии. Как показал опрос, проведённый службой Emnid по заказу газеты Bild am Sonntag, только 26% немцев готовы голосовать за ХДС и ХСС. По 17% респондентов высказались в поддержку Социал-демократической партии Германии и «зелёных». Несильно отстаёт и «Альтернатива для Германии» — за партию готовы отдать свои голоса 15% жителей Германии.

Наибольшей популярностью «Альтернатива для Германии» пользуется на территории бывшей ГДР. Как показали данные сентябрьского опроса, проведённого социологической службой Kantar Emnid, в восточных землях партию поддерживают порядка 25% жителей.

Эксперты прогнозируют, что со временем АдГ может стать ведущей политической силой восточных регионов ФРГ. Однако, чтобы начать всерьёз влиять на федеральную повестку, партии нужно заручиться электоральной поддержкой и в других землях — в первую очередь в Баварии, Нижней Саксонии и земле Баден — Вюртемберг.

Дорога на Баварию

До последнего времени Бавария была настоящим оплотом правящей коалиции: начиная с 1957 года большинство мест в её парламенте неизменно доставалось консерваторам из ХСС. На федеральном уровне ХСС является традиционным партнёром Христианско-демократического союза, возглавляемого с 2000 года Ангелой Меркель.

Однако в последнее время популярность ХСС в регионе начала заметно снижаться. Уже на выборах 2013 года ХСС показал в Баварии далеко не лучший результат, набрав 47,7% голосов, хотя это и позволило партии самостоятельно сформировать кабинет министров. Но самый ощутимый удар по позициям правящей партии нанёс миграционный кризис 2015 года.

Мигранты на австрийско-германской границе

Reuters

© Michaela Rehle

В силу географического положения Бавария приняла на себя основные потоки мигрантов, стремившихся попасть с юга Европы в зажиточную Германию. Растущее недовольство населения заставило ХСС принять более решительные меры по борьбе с нелегальной миграцией.

Бавария — одна из основных земель ФРГ, по численности населения (12,8 млн человек) она занимает второе место в стране после федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Кроме того, это один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов — по ВВП на душу населения Бавария лидирует в ФРГ.

Здесь активно развиваются высокотехнологичные отрасли производства, такие как автомобилестроение и электротехника.

Хотя после 2015—2016 годов наплыв беженцев в Германию пошёл на спад, миграционная проблематика до сих пор остаётся в центре общественного внимания.

Также по теме «Псевдореальность»: почему власти Германии называют протестующих в Хемнице экстремистами В результате массовых демонстраций, которые прошли в Хемнице 1 сентября, пострадали 18 человек, ещё около 300 задержаны. Всего в...

Например, именно разногласия по антимиграционным мерам стали в этом году причиной раскола между «неразлучными» партнёрами — партиями ХДС и ХСС. Лидер ХСС Хорст Зеехофер, занявший после выборов в бундестаг кресло министра МВД, настаивал на ужесточении миграционного законодательства.

Это едва не привело к распаду «большой коалиции», в которую входят блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Однако сторонам удалось прийти к компромиссу: отныне беженцы должны подавать заявления о предоставлении убежища сразу на границе ФРГ. Только получив одобрение властей Германии, мигрант сможет въехать в страну.

По мнению экспертов, публичный раскол в правящей коалиции стал ещё одной причиной снижения популярности ХДС/ХСС в стране.

Масла в огонь подлила трагедия, потрясшая в конце августа небольшой городок Хемниц, а впоследствии и всю Германию. В ночь на 26 августа в городе был убит местный житель по имени Даниэль Хиллиг, по горячим следам полиция задержала двух подозреваемых — они оба оказались выходцами из стран Ближнего Востока.

Reuters

© Michaela Rehle

В результате городок превратился в арену для стычек между правыми и левыми активистами. Эта история попала на страницы не только немецких, но и мировых СМИ.

«Альтернатива для Германии» была активно вовлечена в эти события: активисты партии участвовали в уличных акциях памяти, а партийные спикеры использовали их как повод для критики миграционной политики Ангелы Меркель.

Со своей стороны, представители правящей коалиции и ряд СМИ резко осудили выступления в Хемнице, назвав их проявлением «травли» и «ненависти». По удивительному совпадению буквально за две недели до выборов в Баварии правоохранительные органы задержали «террористическую группу радикалов» под названием «Революция Хемница» (Revolution Chemnitz). Как объявила Федеральная прокуратура ФРГ, молодые люди готовили государственный переворот. Комментируя эту историю, лидер ХСС Хорст Зеехофер не преминул напомнить о политике «нулевой терпимости в отношении правых радикалов».

Лидер «Альтернативы для Германии» Александр Гауланд выступает на съезде в Аугсбурге

Reuters

© Michaela Rehle

Что интересно, незадолго до этого громкого ареста рейтинги популярности АдГ побили новый рекорд — около 18%. АдГ обошла даже такую сильную партию, как СДПГ. Конечно, никто не посмел бы упрекнуть АдГ в прямой поддержке правого террора, однако эта история всё равно могла бросить тень на партию, считают эксперты. Вскоре рейтинг «Альтернативы для Германии» на федеральном уровне снизился на несколько пунктов.

Вотум недоверия

Разумеется, перспектива получения АдГ большого числа мандатов в баварском ландтаге серьёзно беспокоила сторонников курса Ангелы Меркель. Незадолго до выборов в Баварии прошло несколько акций против «Альтернативы».

Например, группа деятелей культуры под названием «Художники с сердцем» создала и распространила в сети клип, в котором звучит призыв не голосовать за АдГ. А буквально за день до выборов в баварский парламент в Берлине состоялся масштабный митинг против расизма и ксенофобии — на улицы вышли более 100 тыс. человек.

В митинге принял участие глава МИД ФРГ Хайко Масс, а также ряд других известных и высокопоставленных деятелей. Несложно догадаться, кому именно была адресована критика, звучавшая в субботу с трибун столичной манифестации. Накануне митинга Маас заявил журналистам, что цель акции — показать сторонникам ультраправых идей и правым популистам, что германский народ не позволит им раскалывать общество.

Также по теме «Псевдореальность»: почему власти Германии называют протестующих в Хемнице экстремистами В результате массовых демонстраций, которые прошли в Хемнице 1 сентября, пострадали 18 человек, ещё около 300 задержаны. Всего в...

По мнению руководителя отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, вряд ли призывы, звучавшие на берлинском митинге, могли произвести большое впечатление на баварцев.

«Берлин для Баварии не указ, Мюнхен живёт по своим законам. События 2015 года произвели очень негативное впечатление на баварцев, ситуация с мигрантами была очень острой. АдГ получила на этой волне серьёзные политические бонусы, и не исключено, что часть электората ХСС действительно перейдёт к «Альтернативе», — отметил эксперт в интервью RT.

Впрочем, это не будет иметь решающего значения, так как АдГ не с кем будет создать коалицию — её просто не подпустят к системе исполнительной власти.

«Германия сейчас расколота на разные политические лагеря, но никто не будет искать союзнических отношений с АдГ, она вне игры. Но эти выборы, конечно, покажут степень влияния «Альтернативы», — добавил Швейцер.

Похожую точку зрения высказал в интервью RT руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов. По мнению эксперта, обратить внимание следует не только на рост популярности АдГ, но и на подъём такой прежде непопулярной в Баварии силы, как «зелёные».

«Не исключено, что «зелёные» даже смогут удвоить число мест в парламенте. Всё это — протестное поведение электората, уставшего от так называемых «народных партий». ХДС и ХСС на протяжении последнего десятилетия теряют популярность», — пояснил эксперт.

По словам Владислава Белова, неверно связывать рост популярности АдГ с каким-то ростом правых настроений в Германии. По большому счёту это тоже протест против ХДС/ХСС, и поэтому шансы растут у всех маленьких партий, включая, например, Левую партию, которая никогда прежде не пользовалась популярностью в Баварии.

Хорст Зеехофер

Reuters

© Joachim Herrmann/File Photo

Усталость от ХДС и ХСС вызвана рядом причин: это и неконтролируемая миграция, и ряд проблем социально-экономического плана. Если говорить именно о ХСС, то на её рейтинг негативно влияет конфликтность Хорста Зеехофера, который находится в натянутых отношениях даже с баварским премьер-министром Марусом Зёдером, считают эксперты.

«Зеехофер немало сделал по миграционной проблематике, именно он выступил за создание трансферных центров на границе ФРГ. Но избирателю мало этого, избиратель ждёт и требует обновления политической элиты», — подытожил Владислав Белов.