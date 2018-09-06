Глава МВД Германии назвал миграционный вопрос «матерью политических проблем»

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в интервью газете Rheinische Post назвал миграционный вопрос корнем всех политических проблем в Германии.

«Миграционный вопрос — мать всех политических проблем в стране. Я говорю это уже три года. И многие опросы подтверждают мои слова. Большинство людей теперь связывают свои социальные проблемы с миграционным вопросом. Если мы не сможем изменить политический курс и установить один порядок для всех, мы будем продолжать терять уверенные позиции», — подчеркнул глава МВД.

В интервью министр высказался по поводу действенности миграционной политики Евросоюза.

«Людям не нравятся общественные беспорядки… Моя задача — организовать и контролировать миграцию. Для этого я разработал 63 пункта в миграционном плане. Среди прочего — пункт, на котором я настаиваю. Он заключается в том, чтобы отказывать тем, кто ищет убежища, но имеет запрет на въезд в страну», — отметил Зеехофер.

По словам министра, канцлер Германии Ангела Меркель не поддержала его идеи.

Зеехофер объяснил это уверенностью канцлера в том, что отказ от этой группы людей на германо-австрийской границе привёл бы к эффекту домино на внешней границе ЕС.

Он также заявил о трудностях достижения европейского решения миграционного вопроса. В пример он привёл соглашение Рима и Берлина.

«Возьмём пример соглашения с Италией: за каждого мигранта, которого мы возвращаем, мы должны взять одного другого. Это игра с нулевой суммой, это создаёт порядок, но не ограничение», — отметил Зеехофер.

Он согласился с тем, что «единая миграционная политика в коалиции станет рецептом против экстремистов». Кроме того, глава МВД ФРГ подчеркнул, что «большинство в Европе хочет порядка, контроля и ограничений».

Затем Зеехофер прокомментировал события в Хемнице.

«Это случаи, которые стоят нам доверия граждан», — сообщил он. При этом министр отметил, что действия против правого экстремизма должны проводиться «без компромиссов».

Немецкий город Хемниц стал ареной столкновений правых и левых активистов.

Поводом стало убийство молодого плотника Даниэля Хиллига, в котором подозревают двух беженцев.