В Германии по подозрению в создании террористической группы задержаны семь человек

В Германии по подозрению в создании террористической группы под названием «Революция Хемниц» задержаны семь человек, пишет Der Spiegel.

Отмечается, что задержанным от 20 лет до 31 года.

Двое подозреваемых были отправлены под арест, меру пресечения остальным изберут позже.

В сообщении говорится, что они планировали нападения на мигрантов и политических оппонентов.

Участвовали ли задержанные в беспорядках в Хемнице в августе этого года, пока не ясно, но это вполне вероятно.

В начале сентября глава МИД Германии Хайко Маас, комментируя столкновения в Хемнице, призвал противостоять ультраправым.