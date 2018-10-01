В Германии по подозрению в создании террористической группы задержаны семь человек
- РИА Новости
Отмечается, что задержанным от 20 лет до 31 года.
Двое подозреваемых были отправлены под арест, меру пресечения остальным изберут позже.
В сообщении говорится, что они планировали нападения на мигрантов и политических оппонентов.
Участвовали ли задержанные в беспорядках в Хемнице в августе этого года, пока не ясно, но это вполне вероятно.
В начале сентября глава МИД Германии Хайко Маас, комментируя столкновения в Хемнице, призвал противостоять ультраправым.