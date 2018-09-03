Глава МИД Германии призвал противостоять ультраправым после событий в Хемнице

Глава МИД Германии Хайко Маас, комментируя столкновения в Хемнице, призвал противостоять ультраправым.

«Мы должны противостоять ультраправым. Нельзя вести себя так, словно ничего не происходит. Мы должны показать лицо против неонацистов и антисемитов», — заявил он изданию Bild.

Ранее стало известно, что в результате демонстраций в Хемнице 1 сентября пострадали 18 человек, ещё около 300 задержаны.

Всего в акциях приняли участие 11 тыс. протестующих, большая часть которых выступали за ужесточение немецкой миграционной политики.

Подробнее — в материале RT.