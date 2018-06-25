«Миграционный кризис стал политическим»: чем завершилась неформальная встреча лидеров ЕС в Брюсселе

Миграционный кризис в Европе перешёл в политическую стадию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам неформальной встречи лидеров ЕС в Брюсселе. Он полагает, что в основе решения этой проблемы должен быть принцип евросолидарности. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сторонам удалось достигнуть единства в вопросах сокращения потока нелегальных мигрантов и защиты внешних границ. Лидеры других государств Евросоюза также говорят о некотором прогрессе, однако отмечают, что необходимо урегулировать оставшиеся противоречия. Опрошенные RT эксперты указывают, что Брюсселю будет довольно сложно найти выход из сложившейся ситуации, поскольку сегодня многие страны ЕС намерены взять курс на защиту собственных национальных интересов.

В воскресенье, 24 июня, состоялся неформальный саммит лидеров стран — членов ЕС, созванный главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером. Согласно данным пресс-службы ЕК, на встречу прибыли главы государств 16 стран. Основным вопросом на повестке дня стал миграционный кризис в Европе, который также будет обсуждаться на плановом саммите 28—29 июня в Брюсселе.

При этом мероприятие бойкотировали страны «вышеградской четвёрки» (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия). По мнению венгерского премьера Виктора Орбана, подобная встреча должна быть созвана Европейским советом, а не Еврокомиссией.

Европейские лидеры остались довольны результатами неформального саммита. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, участники дискуссии не обсуждали общий план действий, а высказывали своё мнение. Французский лидер также заявил, что миграционный кризис перерос в политический.

«Ситуация с прибытием мигрантов значительно лучше, чем в 2015 году, но кризис сегодня перешёл в политическую стадию. Вызов перед нами — это политическое давление, которое испытывают отдельные страны ЕС, в частности Германия и Италия. Вторая проблема заключается в перемещении мигрантов внутри Евросоюза», — приводит ТАСС слова Макрона.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель добавила, что достигнуто единство в вопросе сокращения нелегальной миграции и защите внешних границ. «Не должно быть так, что одни занимаются так называемой первичной миграцией, а другие — вторичной, все должны нести ответственность за всё», — добавила она. Немецкий лидер также заявила, что в ЕС намерены заключать соглашения со странами происхождения, из которых мигранты приезжают в ЕС.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время неформальной встречи в Брюсселе

AFP

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Между тем премьер-министр Греции Алексис Ципрас подчеркнул, что Европа будет сталкиваться с проблемой мигрантов ещё долгие годы.

«Вопрос иммиграционной политики не является временным, поскольку Европа будет сталкиваться с ним ещё долгие годы. Дилемма заключается в том, будем ли мы заниматься этой проблемой по отдельности или рассматривать её как европейский вызов», — цитирует Ципраса агентство AMNA.

Премьер Испании Педро Санчес заявил, что остался доволен итогами встречи. По его словам, был сделан «большой шаг вперёд» благодаря обмену опытом и различными стратегиями. О достижении «определённого прогресса» говорил и его мальтийский коллега Джозеф Мускат.

Глава бельгийского правительства Шарль Мишель отметил, что уже в ближайшее время может быть достигнута «договорённость о контроле внешних границ», которая необходима для сохранения Шенгенской зоны.

В позитивном ключе высказался и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«В Брюсселе завершилась неформальная встреча по миграции, и мы возвращаемся в Рим определённо удовлетворенными​​​. В текущих переговорах было выбрано верное направление. Увидимся в четверг на Совете Европы», — написал в Twitter итальянский премьер Джузеппе Конте.

Конфликт Италии и Франции

Миграционный кризис всё чаще становится причиной конфликтов между странами — членами ЕС. На днях представители Италии и Франции обменялись весьма резкими заявлениями.

Причиной стал отказ Рима принимать судно «Аквариус», перевозившее мигрантов. Макрон обвинил итальянские власти в «цинизме и безответственности». В ответ на это министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предложил французским властям открыть свои порты для судов с беженцами.

«Если для высокомерного президента Макрона это не проблема, мы предлагаем ему прекратить оскорбления и подкрепить свою щедрость делами, открыв французские порты», — приводит слова Сальвини Reuters.

Он добавил, что если Франция «собирается превратить Италию в лагерь беженцев для всей Европы, дав ей пару евро на чай, то она сильно ошибается». По его словам, в настоящее время в стране находятся 170 тыс. беженцев, содержание которых обходится в $5,8 млрд.

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Стоит отметить, что на саммите итальянский премьер предложил совершенно новую стратегию решения проблем миграции на Европейском континенте. В её основе лежит принцип «кто высаживается в Италии, высаживается в Европе».

Согласно предложениям итальянской стороны, необходимо усилить сотрудничество стран ЕС с государствами, из которых поступают мигранты, а также создать в них центры международной защиты для оказания беженцам юридической помощи. Также Италия предлагает создать центры по приёму беженцев в большинстве стран Европы. Это противоречит инициативе Франции и Испании, которые считают, что такие учреждения должны быть только в зонах прибытия мигрантов.

«Отход от принципа евросолидарности»

Страны ЕС отошли от принципа евросолидарности и начали защищать собственные интересы. Об этом в беседе с RT заявил профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.

«На предстоящем полноценном саммите ЕС, в частности, будет обсуждаться миграционный кризис, который длится уже несколько лет, а перспективы его решения неясны. Это связано с тем, что ряд стран начали защищать собственные национальные интересы, что стало выходом за прежние стандарты поведения в ЕС, когда считалось, что все границы открыты. А теперь бесконтрольный поток беженцев вызывает опасения прежде всего у местного населения, и это уже признают лидеры государств», — подчеркнул эксперт.

По его словам, отсутствие стран «вышеградской четвёрки» на неформальной встрече в Брюсселе демонстрирует их нежелание менять нынешние правила распределения потока мигрантов. Однако несогласие с общими принципами грозит этим государствам финансовыми потерями.

«Борьба предстоит очень серьёзная, и в ближайшее время достичь решений будет очень сложно. Будет давление на страны, которые не хотят принимать по квотам беженцев. Возможно создание «Европы двух скоростей», где часть стран будет принимать (беженцев. — RT) и выполнять решения (ЕС по миграционной политике. — RT), а остальные пойдут во второй эшелон, теряя различные льготы и возможности. В частности, речь идёт о странах Восточной Европы», — пояснил аналитик.

Между тем директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что разногласия стран ЕС по миграционному вопросу могут привести к распаду союза.

«Миграционный вопрос может стать катализатором распада ЕС. Брексит в первую очередь случился из-за боязни британцев, что этот поток мигрантов направится в их сторону», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

По его словам, ЕС может разделиться как минимум на два фронта.

«Европа стремительно превращается во что-то другое. Тот Евросоюз со всеми своими высокими стандартами исчезает у нас на глазах, и возможности политиков этот кризис разрешить тоже вызывают большие сомнения. Речь же идёт о нескольких миллионах мигрантов, которые уже здесь, и отправить их назад не представляется возможным, поскольку им некуда возвращаться», — заключил Мартынов.