«Миграционный кризис стал политическим»: чем завершилась неформальная встреча лидеров ЕС в Брюсселе
- Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер ждет гостей перед началом неформальной встречи лидеров ЕС © Yves Herman
- Reuters
В воскресенье, 24 июня, состоялся неформальный саммит лидеров стран — членов ЕС, созванный главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером. Согласно данным пресс-службы ЕК, на встречу прибыли главы государств 16 стран. Основным вопросом на повестке дня стал миграционный кризис в Европе, который также будет обсуждаться на плановом саммите 28—29 июня в Брюсселе.
При этом мероприятие бойкотировали страны «вышеградской четвёрки» (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия). По мнению венгерского премьера Виктора Орбана, подобная встреча должна быть созвана Европейским советом, а не Еврокомиссией.
Европейские лидеры остались довольны результатами неформального саммита. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, участники дискуссии не обсуждали общий план действий, а высказывали своё мнение. Французский лидер также заявил, что миграционный кризис перерос в политический.
«Ситуация с прибытием мигрантов значительно лучше, чем в 2015 году, но кризис сегодня перешёл в политическую стадию. Вызов перед нами — это политическое давление, которое испытывают отдельные страны ЕС, в частности Германия и Италия. Вторая проблема заключается в перемещении мигрантов внутри Евросоюза», — приводит ТАСС слова Макрона.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель добавила, что достигнуто единство в вопросе сокращения нелегальной миграции и защите внешних границ. «Не должно быть так, что одни занимаются так называемой первичной миграцией, а другие — вторичной, все должны нести ответственность за всё», — добавила она. Немецкий лидер также заявила, что в ЕС намерены заключать соглашения со странами происхождения, из которых мигранты приезжают в ЕС.
- Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время неформальной встречи в Брюсселе
- AFP
- © © OLIVIER HOSLET
Между тем премьер-министр Греции Алексис Ципрас подчеркнул, что Европа будет сталкиваться с проблемой мигрантов ещё долгие годы.
«Вопрос иммиграционной политики не является временным, поскольку Европа будет сталкиваться с ним ещё долгие годы. Дилемма заключается в том, будем ли мы заниматься этой проблемой по отдельности или рассматривать её как европейский вызов», — цитирует Ципраса агентство AMNA.
Премьер Испании Педро Санчес заявил, что остался доволен итогами встречи. По его словам, был сделан «большой шаг вперёд» благодаря обмену опытом и различными стратегиями. О достижении «определённого прогресса» говорил и его мальтийский коллега Джозеф Мускат.
Глава бельгийского правительства Шарль Мишель отметил, что уже в ближайшее время может быть достигнута «договорённость о контроле внешних границ», которая необходима для сохранения Шенгенской зоны.
В позитивном ключе высказался и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
«В Брюсселе завершилась неформальная встреча по миграции, и мы возвращаемся в Рим определённо удовлетворенными. В текущих переговорах было выбрано верное направление. Увидимся в четверг на Совете Европы», — написал в Twitter итальянский премьер Джузеппе Конте.
Конфликт Италии и Франции
Миграционный кризис всё чаще становится причиной конфликтов между странами — членами ЕС. На днях представители Италии и Франции обменялись весьма резкими заявлениями.
Причиной стал отказ Рима принимать судно «Аквариус», перевозившее мигрантов. Макрон обвинил итальянские власти в «цинизме и безответственности». В ответ на это министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предложил французским властям открыть свои порты для судов с беженцами.
«Если для высокомерного президента Макрона это не проблема, мы предлагаем ему прекратить оскорбления и подкрепить свою щедрость делами, открыв французские порты», — приводит слова Сальвини Reuters.
Он добавил, что если Франция «собирается превратить Италию в лагерь беженцев для всей Европы, дав ей пару евро на чай, то она сильно ошибается». По его словам, в настоящее время в стране находятся 170 тыс. беженцев, содержание которых обходится в $5,8 млрд.
Стоит отметить, что на саммите итальянский премьер предложил совершенно новую стратегию решения проблем миграции на Европейском континенте. В её основе лежит принцип «кто высаживается в Италии, высаживается в Европе».
Согласно предложениям итальянской стороны, необходимо усилить сотрудничество стран ЕС с государствами, из которых поступают мигранты, а также создать в них центры международной защиты для оказания беженцам юридической помощи. Также Италия предлагает создать центры по приёму беженцев в большинстве стран Европы. Это противоречит инициативе Франции и Испании, которые считают, что такие учреждения должны быть только в зонах прибытия мигрантов.
«Отход от принципа евросолидарности»
Страны ЕС отошли от принципа евросолидарности и начали защищать собственные интересы. Об этом в беседе с RT заявил профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.
«На предстоящем полноценном саммите ЕС, в частности, будет обсуждаться миграционный кризис, который длится уже несколько лет, а перспективы его решения неясны. Это связано с тем, что ряд стран начали защищать собственные национальные интересы, что стало выходом за прежние стандарты поведения в ЕС, когда считалось, что все границы открыты. А теперь бесконтрольный поток беженцев вызывает опасения прежде всего у местного населения, и это уже признают лидеры государств», — подчеркнул эксперт.
По его словам, отсутствие стран «вышеградской четвёрки» на неформальной встрече в Брюсселе демонстрирует их нежелание менять нынешние правила распределения потока мигрантов. Однако несогласие с общими принципами грозит этим государствам финансовыми потерями.
«Борьба предстоит очень серьёзная, и в ближайшее время достичь решений будет очень сложно. Будет давление на страны, которые не хотят принимать по квотам беженцев. Возможно создание «Европы двух скоростей», где часть стран будет принимать (беженцев. — RT) и выполнять решения (ЕС по миграционной политике. — RT), а остальные пойдут во второй эшелон, теряя различные льготы и возможности. В частности, речь идёт о странах Восточной Европы», — пояснил аналитик.
Между тем директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что разногласия стран ЕС по миграционному вопросу могут привести к распаду союза.
«Миграционный вопрос может стать катализатором распада ЕС. Брексит в первую очередь случился из-за боязни британцев, что этот поток мигрантов направится в их сторону», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.
По его словам, ЕС может разделиться как минимум на два фронта.
«Европа стремительно превращается во что-то другое. Тот Евросоюз со всеми своими высокими стандартами исчезает у нас на глазах, и возможности политиков этот кризис разрешить тоже вызывают большие сомнения. Речь же идёт о нескольких миллионах мигрантов, которые уже здесь, и отправить их назад не представляется возможным, поскольку им некуда возвращаться», — заключил Мартынов.