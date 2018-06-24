Макрон заявил о политическом кризисе в Европе из-за вторичной миграции

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа переживает политический кризис, вызванный проблемами вторичной миграции.
Макрон заявил о политическом кризисе в Европе из-за вторичной миграции
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужны ясные идеи для его разрешения. У нас в ЕС есть ценности, и каждый раз, когда мы их предаём, мы делаем самое худшее. Ценности — это уважение прав человека, уважение других государств и солидарность, которая нас скрепляет», — заявил Макрон на встрече с журналистами.

Он добавил, что для преодоления возникшего кризиса необходимо найти общие решения, выработанные в ходе сотрудничества стран, что потребует ответственности и солидарности.

Президент выразил уверенность в том, что странам ЕС придётся равномерно разделить миграционную нагрузку.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в настоящее время страны Евросоюза не могут найти общего решения по вопросам миграции.

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