Меркель заявила об отсутствии в ЕС единого решения по миграции

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на данном этапе страны Евросоюза не могут найти общего решения по вопросам миграции.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обсуждаем эти вопросы, держа в голове саммит ЕС, но мы знаем, что и на саммите мы, к сожалению, не найдём общего решения миграционной проблемы», — заявила Меркель по прибытии на неформальный саммит 16 стран ЕС, посвящённый вопросам миграции.

Она добавила, что в настоящее время речь может идти только о двусторонних и трёхсторонних договорённостях.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о созыве в Брюсселе неформальной встречи лидеров ЕС по вопросам миграции.