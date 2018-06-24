Меркель заявила об отсутствии в ЕС единого решения по миграции

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на данном этапе страны Евросоюза не могут найти общего решения по вопросам миграции.
Меркель заявила об отсутствии в ЕС единого решения по миграции
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обсуждаем эти вопросы, держа в голове саммит ЕС, но мы знаем, что и на саммите мы, к сожалению, не найдём общего решения миграционной проблемы», — заявила Меркель по прибытии на неформальный саммит 16 стран ЕС, посвящённый вопросам миграции.

Она добавила, что в настоящее время речь может идти только о двусторонних и трёхсторонних договорённостях.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о созыве в Брюсселе неформальной встречи лидеров ЕС по вопросам миграции.

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