Юнкер созывает экстренную встречу ЕС по миграции

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Председатель Еврокомиссии объявил о созыве в Брюсселе неформальной встречи лидеров ЕС по вопросам миграции.
Юнкер созывает экстренную встречу ЕС по миграции
  • Reuters

«Я созываю неформальную рабочую встречу по миграции и проблемам убежища в Брюсселе в воскресенье, чтобы проработать эти вопросы с рядом глав государств и правительств, заинтересованных в поиске европейских решений в преддверии саммита ЕС», — написал он в Twitter.

Ранее Франция и Германия поддержали планы по укреплению внешних границ ЕС и усилению агентства по контролю за границами Frontex для противостояния нелегальной вторичной миграции.

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поддерживает инициативу о создании генплана по миграционной политике.

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