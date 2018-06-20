Юнкер созывает экстренную встречу ЕС по миграции

Председатель Еврокомиссии объявил о созыве в Брюсселе неформальной встречи лидеров ЕС по вопросам миграции.

«Я созываю неформальную рабочую встречу по миграции и проблемам убежища в Брюсселе в воскресенье, чтобы проработать эти вопросы с рядом глав государств и правительств, заинтересованных в поиске европейских решений в преддверии саммита ЕС», — написал он в Twitter.

Ранее Франция и Германия поддержали планы по укреплению внешних границ ЕС и усилению агентства по контролю за границами Frontex для противостояния нелегальной вторичной миграции.

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поддерживает инициативу о создании генплана по миграционной политике.