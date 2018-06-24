Еврокомиссия опубликовала окончательный список участников саммита ЕС по миграции
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Отмечается, что на саммит прибыли руководители 16 стран.
Среди них премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, лидер Болгарии Бойко Борисов, глава правительства Дании Ларс Расмуссен, премьер Швеции Стефан Левен, глава Финляндии Юха Сипиля и канцлер Германии Ангела Меркель.
Также на саммит приехали лидер Греции Алексис Ципрас, недавно избранный премьер-министр Испании Педро Санчес, лидер Нидерландов Марк Рютте, глава Люксембурга Ксавье Беттель, премьер-министр Словении Миро Серара, итальянский премьер Джузеппе Конте и президент Франции Эммануэль Макрон.
Приглашение на саммит приняли лидеры Австрии, Хорватии и Мальты.
Главы Чехии, Польши, Словакии и Венгрии отказались участвовать в саммите.
Ранее сообщалось, что председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер созывает экстренную встречу ЕС по вопросам миграции.