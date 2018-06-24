Еврокомиссия опубликовала окончательный список участников саммита ЕС по миграции

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Еврокомиссия опубликовала список стран, лидеры которых прибыли в Брюссель на неформальный саммит, посвящённый вопросам миграции.
Еврокомиссия опубликовала окончательный список участников саммита ЕС по миграции
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Отмечается, что на саммит прибыли руководители 16 стран.

Среди них премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, лидер Болгарии Бойко Борисов, глава правительства Дании Ларс Расмуссен, премьер Швеции Стефан Левен, глава Финляндии Юха Сипиля и канцлер Германии Ангела Меркель.

Также на саммит приехали лидер Греции Алексис Ципрас, недавно избранный премьер-министр Испании Педро Санчес, лидер Нидерландов Марк Рютте, глава Люксембурга Ксавье Беттель, премьер-министр Словении Миро Серара, итальянский премьер Джузеппе Конте и президент Франции Эммануэль Макрон.

Приглашение на саммит приняли лидеры Австрии, Хорватии и Мальты.

Главы Чехии, Польши, Словакии и Венгрии отказались участвовать в саммите.

Ранее сообщалось, что председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер созывает экстренную встречу ЕС по вопросам миграции.

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