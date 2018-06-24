Бельгия призвала сохранить строгий пограничный контроль на границах Шенгенской зоны
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, премьер отметил несколько приоритетов.
«Во-первых, если мы хотим сохранить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны, то мы должны следить за реальным и строгим контролем на внешних границах», — заявил Шарль Мишель.
Он добавил, что вторым приоритетом является рассмотрение вопроса о точках приёма и их соответствии правовым нормам.
Ранее Германия и Франция поддержали план по укреплению внешних границ ЕС.