Бельгия призвала сохранить строгий пограничный контроль на границах Шенгенской зоны

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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза должны обеспечить строгий контроль на внешних границах для сохранения свободы передвижения в рамках Шенгенской зоны.
Бельгия призвала сохранить строгий пограничный контроль на границах Шенгенской зоны
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, премьер отметил несколько приоритетов.

«Во-первых, если мы хотим сохранить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны, то мы должны следить за реальным и строгим контролем на внешних границах», — заявил Шарль Мишель.

Он добавил, что вторым приоритетом является рассмотрение вопроса о точках приёма и их соответствии правовым нормам.

Ранее Германия и Франция поддержали план по укреплению внешних границ ЕС.

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