Глава МВД Италии раскритиковал Макрона за слова о мигрантах

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Заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что у Италии нет проблем с мигрантами являются проявлением высокомерия. Об этом заявил глава МВД Италии Маттео Сальвини

«Если для высокомерного президента Макрона это не проблема, мы предлагаем ему прекратить оскорбления и показать щедрость фактами, открыв французские порты», — цитирует его Corriere della sera.

По его словам, если Франция «собирается превратить Италию в лагерь беженцев для всей Европы, дав ей пару евро на чай, то она абсолютно ошибается».

Как отмечается, в ходе пресс-конференции Макрон заявил, что «Италия не переживает миграционный кризис так, каким он был до прошлого года, а кто так говорит, лжёт». 

Ранее сообщалось, что Германия и Франция поддержали план по укреплению внешних границ ЕС.

Число прибывших в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев с начала 2018 года превысило 40 тыс.

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