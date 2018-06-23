«Достигли критической точки»: почему в Италии заявили об угрозе развала ЕС

Евросоюзу угрожает распад, считает вице-премьер Италии Маттео Сальвини. По его словам, будущее единой Европы зависит от выборов в Европарламент и предстоящих переговоров по бюджету. В своём заявлении Сальвини также затронул проблему мигрантов, подчеркнув, что Италия больше не собирается их принимать. Эксперты отмечают, что одни из самых болезненных проблем в Евросоюзе — внутренняя безопасность и укрепление внешних границ. Политологи подчёркивают, что общеевропейские механизмы решения проблем отсутствуют и реформы в Союзе назрели давно.

Разногласия между европейскими странами могут разрушить Евросоюз. Об этом заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

«В течение года станет ясно, будет Европа единой или нет», — сказал он в интервью Der Spiegel.

По его словам, судьба Европы зависит от грядущих переговоров о бюджете ЕС и выборов в Европарламент, которые состоятся в 2019 году.

Сальвини также отметил, что Италия больше не может принять ни одного мигранта. «Напротив, мы хотели бы отдать нескольких», — добавил он.

Новые споры по вопросу нелегальной миграции возникли после инцидента с судном «Аквариус». Корабль доставил 629 мигрантов к берегам Мальты, однако местные власти принимать переселенцев отказались. Когда судно зашло в итальянские территориальные воды, Рим также ответил отказом. В итоге «Аквариус» приняли власти Испании.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение итальянских властей «циничным и безответственным». В ответ Италия вызвала посла Франции в МИД в республики, где он был вынужден давать объяснения по поводу заявления Макрона.

15 июля президент Франции и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели встречу в Париже, по итогам которой дали понять, что разногласия по поводу ситуации с «Аквариусом» урегулированы.

При этом уже на следующий день Сальвини объявил, что Италия не намерена больше принимать суда неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. Глава МВД страны сообщил, что два судна НПО под голландским флагом прибыли к берегам Ливии в ожидании новой группы людей, оставленной нелегальными перевозчиками.

«Да будет им известно, что Италия больше не желает быть причастной к незаконной миграции, поэтому им придётся искать другие порты — не в Италии», — заявил политик в своём Facebook.

По информации Сальвини, сейчас эти суда находятся в портах Мальты.

Финансовые вопросы

Другим моментом, о которым напомнил в своём заявлении Сальвини, является вопрос формирования бюджета ЕС. По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, дискуссии касаются финансового плана на 2020—2027 годы.

«Новое обстоятельство заключается в том, что должна будет уйти Великобритания, и её вклад в формирование бюджета составляет 15%. К тому же она в какой-то мере адвокатировала страны Восточной Европы и Прибалтику — это страны, у которых будут урезаны дотации», — пояснил эксперт.

По его словам, Еврокомиссия, опасаясь повторения ситуации с экономикой Греции, планирует направить средства на укрепления финансового положения Испании, Португалии и Италии.

Кроме того, Германия и Франция по итогам совместной встречи поддержали формирование отдельного бюджета еврозоны с 2021. Сейчас в еврозону входят 19 стран из 28.

«Страна больше не может принимать людей»

При этом эксперты признают, что одна из самых болезненных проблем в Евросоюзе — это вопрос мигрантов.

«Италия перенасытилась миграциями, и последние действия, которые предприняли итальянские власти по запрету захода судна в свои порта, показало, что они достигли критической точки и не ограничатся только разговорами», — заметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, Италия ждёт, что другие страны Евросоюза поддержат Рим. Доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин отметил, что проблема нелегальных мигрантов является болезненной для итальянцев.

«Страна, вероятно, уже просто больше не может принимать этих людей, потому что не хватает инфраструктуры, логистики, людских ресурсов и денег. Сальвини справедливо ставит вопрос, что Евросоюз должен с этой проблемой определиться», — подчеркнул эксперт.

По данным Международной организации по миграции, с начала 2018 года в Европу по Средиземному морю прибыли более 40 тыс. мигрантов, более 800 человек погибли и пропали без вести.

Тема миграции обсуждалась на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона. Стороны поддержали планы по укреплению внешних границ и выступили за усиление агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex).

Также по теме «В Европе назрел раскол»: как отказ Италии принимать новых беженцев отразится на политике ЕС Итальянские порты больше не будут принимать корабли с беженцами. Об этом заявил глава МВД Италии Маттео Сальвини после скандала с...

Реформа агентства станет ключевой темой запланированного на сентябрь неформального саммита ЕС, посвящённого вопросам укрепления внешних границ для борьбы с нелегальной миграцией, сообщил 21 июня постпред Австрии при ЕС Николаус Маршик.

«В контексте безопасности и миграции председатель (Евросовета. — RT) Туск обратился к нам с просьбой организовать неформальный саммит в сентябре, в Австрии, основным фокусом которого определена внутренняя безопасность, особенно, защита внешних границ. Сейчас мы работаем над этим вместе с другими странами и институтами, чтобы сформулировать конкретные проекты. Мы верим в общий консенсус всех стран по вопросу сильной защиты внешних границ», — цитирует Маршика РИА Новости.

Топорнин считает, что для решения проблемы мигрантов Евросоюз должен объединиться. «Нужен общеевропейский механизм, который позволил бы систематизировать процесс», — добавил он.

Топорнин отметил, что Макрон и Меркель изложили своё видение на будущее Евросоюза в совместной декларации, принятой по итогам совместной встречи. По словам канцлера Германии, вопрос укрепления границ поддерживают обе страны.

«Все понимают, что реформы должны продолжаться», — резюмировал Топорнин.