Италия закрыла порты ещё для двух судов с мигрантами

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Порты Италии будут недоступны для двух судов неправительственных организаций (НПО), занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море. Об этом сообщил глава итальянского МВД Маттео Сальвини в своём Facebook.
Италия закрыла порты ещё для двух судов с мигрантами
  • © Orietta Scardino
  • globallookpress.com

По словам министра, два судна НПО под голландским флагом прибыли к побережью Ливии в ожидании новой группы людей, оставленных нелегальными перевозчиками.

«Да будет им известно, что Италия больше не желает быть причастна к незаконной миграции, поэтому им придётся искать другие порты — не в Италии», — написал Сальвини.

Свой пост он сопроводил хештегом «Закроем порты».

11 июня Италия отказалась впускать в свой порт спасательное судно «Аквариус», на борту которого находились более 600 мигрантов. Корабль согласилась принять Испания.

Позднее Франция заявила о готовности принять у себя тех мигрантов с судна, которые отвечают критериям предоставления права на убежище.

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